Desecha TEPJF diez impugnaciones locales

Más de una decena de impugnaciones de partidos políticos de Chihuahua fueron rechazadas ayer por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Guadalajara.Entre los juicios de inconformidad se encuentran los que presentó el Partido Encuentro Social (PES) a los cómputos en los distritos 09, 08, 10, 15, 16, 17 y 18, con los que pretendía recuperar votos, como uno de sus últimos intentos para no perder el registro a nivel nacional.En algunos casos, el PES alegó que no se expresó el mecanismo de distribución de votos a los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, además de que diversos paquetes electorales no se recibieron de la manera adecuada y se dejaron abandonados en la vía pública. También solicitó la anulación de algunas casillas, pero todos los agravios fueron considerados como infundados e inoperantes por los magistrados, por lo que se determinó confirmar los actos impugnados.La ponencia incluso indicó que el PES presentó argumentos que no fueron expuestos ante el tribunal de Chihuahua, sin combatir las consideraciones de las sentencias recurridas.Durante la sesión especial, el tribunal federal también dictaminó los juicios de revisión constitucional presentados por el PAN y Movimiento Ciudadano contra la resolución del TEE emitida el 2 de agosto pasado, con la que se confirmó el triunfo del PRI en el municipio de Santa Bárbara. También consideró los argumentos como infundados e inoperantes.“Se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución combatida en razón de que los agravios hechos valer se estiman infundados e inoperantes, ello toda vez que contrario a lo aseverado por la parte actora, el tribunal responsable sí realizó un estudio sobre la participación ciudadana registrada en la casilla que se refirió instalada en un lugar diverso al autorizado”.Otra queja rechazada fue la que presentó el Partido Nueva Alianza (PNA) al triunfo de la coalición Por Chihuahua al Frente en el Ayuntamiento de Chihuahua. Aquí, la Sala Regional propuso confirmar la resolución emitida que dio el triunfo a la abanderada panista María Eugenia Campos. Una resolución similar fue la dictaminada en el caso de la impugnación de la sentencia del TEE que confirmó los resultados de la elección de síndico en San Francisco del Oro, que favorecieron a la candidata del PRI.También rechazó el juicio de revisión constitucional promovido por el PAN en contra de la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de esta entidad, que resolvió por confirmar el triunfo del partido tricolor en el municipio del doctor Belisario Domínguez.El PRD impugnó la resolución dictada por el Tribunal de Chihuahua que confirmó los resultados de la elección municipal de Casas Grandes, en el que perdió por una diferencia de menos de mil votos contra el PAN, pero fue rechazado al igual que el resto, porque los agravios se consideraron infundados.Sobre la impugnación del PRI a los resultados de Ascensión, se propuso declarar algunos agravios inoperantes y otros infundados, toda vez que la parte actora o, bien, no controvirtió la totalidad de los argumentos expuestos por la responsable en la sentencia impugnada o no precisó cuáles son las supuestas omisiones en que incurrió el Tribunal .responsable.“Además de que se constató que sí hay fundamentación y motivación en los actos que alega y, por lo que hace a la nulidad de casillas por error o dolo, las discrepancias no resultan determinantes para el resultado de la votación. Conforme a lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada”.

