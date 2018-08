El nuevo ciclo escolar para educación básica inició con un déficit de al menos 300 maestros en el estado, por lo que hoy comenzará un proceso para asignar esas plazas, informaron autoridades educativas.Los factores que inciden en las carencias del recurso humano son varios, pero destacan incapacidades médicas, jubilación e incluso renuncias de docentes de nuevo ingreso que ya tenían su asignación en centros escolares, explicó el secretario de Educación en el estado, Pablo Cuarón Galindo.Datos de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte establecen que aquí trabajan poco más de 12 mil profesores frente a grupo, más 14 mil trabajadores educativos, entre los que se encuentran los empleados de apoyo y también maestros que realizan otras actividades.Hasta ayer todavía no se establecía con exactitud el faltante en escuelas locales debido a que las autoridades de Educación se encuentran en el proceso de recolectar la información sobre el déficit.Fuentes de la subsecretaría dijeron ayer, a condición del anonimato porque no están autorizadas para hablar del tema, que Ciudad Juárez es una localidad con población flotante, por lo que siempre se topan con sorpresas cada inicio del ciclo escolar.Encuentran, por ejemplo, faltante de profesores y alumnos que no fueron inscritos en febrero anterior, lo que genera problemas que deben ser resueltos en las semanas subsecuentes.Mientras, Cuarón Galindo declaró que la falta de docentes se atiende oportunamente, tanto con el apoyo de los directivos de los planteles escolares como con la participación de estudiantes de la Escuela Normal del Estado.Explicó que se estableció un convenio de colaboración con la Escuela Normal del Estado para que, como parte de su servicio social, estudiantes de los últimos semestres puedan apoyar de manera provisional en escuelas que aún no tienen un maestro titular.Reiteró que a partir de hoy iniciará la segunda asignación de plazas de ingreso en educación básica, donde se ofertarán aproximadamente 300 vacantes.Entre estos lugares se encuentran todos aquellos que se generaron al inicio del nuevo período escolar, así como una serie de plazas ya identificadas que no pudieron asignarse en el primer proceso porque no fueron validadas por la Secretaría de Hacienda a tiempo.En la actualidad se cuenta con aproximadamente 100 maestros que fueron promovidos a cargos directivos en el estado, pero el listado con la aprobación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente llegó de manera tardía.Ante la situación que se registra, durante la presente semana se asignará el resto de las plazas vacantes, con lo que se espera que el próximo lunes 27 de agosto se tenga normalizada al 98 por ciento la situación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.