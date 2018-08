Inseguridad le pega a un tercio de los hogares

Chihuahua— En la tercera parte de los hogares chihuahuenses, al menos un habitante ha sido víctima de algún delito durante el primer trimestre de 2018 y todo el 2017, con una pérdida promedio de 12 mil 938.38 pesos.Lo anterior lo arrojó la Encuesta sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, realizada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y la empresa AEM con base en un muestreo de ocho mil 829 encuestas en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y Saucillo.Estos y otros resultados fueron presentados ayer en una rueda de prensa a cargo de los directivos de la firma empresarial, Karla Donjuán y Mario Sotomayor, acompañados del presidente y de Ficosec, Luis Valles y Arturo Luján, respectivamente, así como Isaac González y Alonso Domínguez, de Observatorio Ciudadano.Detallaron que al preguntar a la población qué tema es el que más le preocupa, el 41.4 por ciento señaló que la inseguridad pública, mientras 11 por ciento consideró que el aumento de precios, seguido del 7.55 que se enfocó en desempleo, 7.4 en la pobreza, 7.1 en el narcotráfico, 5.8 en la corrupción y el 5.1 por ciento en la salud.Se analizó en este contexto que el temor a la inseguridad trastocó las actividades sociales en Chihuahua, ya que el 54.75 por ciento optó por ya no salir de noche, 43.7 ya ni lleva dinero en efectivo, 32.3 no porta sus tarjetas de crédito, el 31.8 no usa joyas y un 31.4 por ciento ya no sale a caminar.La encuesta sobre victimización y percepción sobre la inseguridad pública en la entidad tiene un formato similar al utilizado por Inegi y se realizó del 20 de marzo al 19 de abril de este año.Entre los resultados se obtuvo también que sólo el 23.4 por ciento de las víctimas en Chihuahua acudió al Ministerio Público para interponer su denuncia, una cifra mayor al promedio nacional que es de 12.8 por ciento.En tanto que 36.9 por ciento dijo no interponer la denuncia por ser pura pérdida de tiempo y el 20.4 por ciento lo atribuyó a desconfianza en las autoridades.Asimismo, la encuesta arrojó que en el 46.4 por ciento de los hogares afectados por la delincuencia se hizo un gasto promedio de siete mil 356.40 pesos en acciones preventivas para no ser víctima de delincuentes, como reforzar chapas, candados y colocar rejas en ventanas, entre otros.De lo anterior se desglosa que el 36.4 por ciento de los entrevistados comentó que colocó cerraduras y candados; 32.5 cambió o reforzó puertas y ventanas, en tanto que un 26 por ciento colocó bardas o rejas en su hogar.Sobre la pregunta de dónde se siente seguro, el 77.75 por ciento dijo que en casa y donde menos seguridad se tiene es en un parque o centro recreativo con un 63 por ciento.Únicamente el 40.7 por ciento de la gente dijo sentirse segura en un centro comercial, el 39.15 en el mercado, el 38.9 en su automóvil, el 38.8 en su trabajo y el 32.6 por ciento en un parque o centro recreativo.El 70 por ciento de las personas respondió que es en los cajeros automáticos donde se siente más inseguro, y en contraste, es en casa donde se percibe con más seguridad, aun cuando precisamente en la medición de victimización, en el 30.7 por ciento de las viviendas de Chihuahua alguno de sus moradores ha sido el blanco de algún delito.Un 74.4 por ciento de los entrevistados indicó que sabe y ha escuchado que en los alrededores de su vivienda se dan situaciones como consumo de alcohol en la calle, existencia de pandillas o bandas violentas, riñas entre vecinos, venta de productos piratas, violencia policiaca contra ciudadanos, invasión de predios, consumo de drogas, disparos y robos frecuentes, prostitución, secuestros, homicidios y extorsiones.Mientras que 69 por ciento de la población encuestada consideró que en lo que resta del año, le puede ocurrir un robo o asalto, y el 54 por ciento considera que puede sufrir una lesión por un ataque físico.54.75% No sale de noche43.70% No carga efectivo32.30% No porta tarjetas de crédito31.80% No usa joyas en la calle31.40% No sale a caminar