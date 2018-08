Estado paga 207 millones... sólo de interés

Ciudad Juárez— El segundo pago de la deuda pública del estado con reestructura vigente, resultó más oneroso que el promedio mensual que se liquidó durante el 2017, cuando todavía no se modificaba el crédito.De acuerdo con el Movimiento de Ingresos y Egresos de julio pasado, que la autoridad publicó ayer, el Gobierno estatal pagó por este concepto 207 millones 150 mil 362 pesos, más de 12 millones que el promedio de 195 millones mensuales pagados el año pasado, antes del refinanciamiento.La cantidad es también 28 millones 550 mil 362 pesos más que lo erogado en junio, que fue el primer mes de una reestructura que, ofreció la Secretaría de Hacienda estatal, generaría ahorros de 700 mil pesos diarios o unos 21 millones de pesos al mes.Ayer se solicitó a la Secretaría General de Gobierno estatal una explicación acerca del monto del pago que se hizo en julio a la cuenta de la deuda pública, pero no hubo respuesta.El primer mes de vigencia de la reestructura en la deuda pública (junio pasado) resultó en un pago que si bien fue menor al promedio anual del año anterior, tampoco alcanzó las expectativas de la misma autoridad.Ese lapso el Gobierno reportó un pago de 178.6 millones de pesos, casi 17 millones menos que el promedio mensual erogado en 2017.Sin embargo, ese monto resultó cuatro millones menos que los 21 millones que fueron previstos por la administración estatal como el ahorro que se tendría entonces.Para amortizar la deuda pública, el Gobierno del Estado desembolsó 191 millones de pesos en enero, 195.6 millones en febrero, 192.7 millones en marzo y 190.6 millones en abril.En mayo de este año la autoridad estatal erogó 238.57 millones de pesos por un “salto” que también se registró el año anterior, cuyo origen no fue explicado por las autoridades.En junio pasado se registró la primera amortización con el efecto de la reestructura con un pago de 178.6 millones de pesos, se dio a conocer a través del Movimiento de Ingresos y Egresos correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2018 que fue publicado por el Gobierno del Estado.Tomando en cuenta esos datos, el pago que se hizo en julio anterior resultó el más elevado en lo que va del 2018.El pasado 31 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “desatoró” la reestructura de la deuda pública del estado y concluyó el registro de las nuevas condiciones a través de las que se pagarán 20 mil 404 millones de pesos. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.