Chihuahua— “Yo fui muy crítico del proceso de selección de jueces porque estuvo lleno de vicios desde un principio y los consejeros de la Judicatura nada hicieron para enmendar el error; está lleno de anomalías y ninguna de las que denuncié en su momento, se solventó”, refrendó ayer el magistrado de la Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes.Y cuestionó: “Si los 54 jueces van a ser adscritos hasta después del primero de enero de 2019, entonces ¿por qué la prisa de elegirlos tan anticipadamente? No entiendo, ¿cuál fue la premura y razón para acelerar el proceso?”En la opinión de Villegas Montes hubo una total opacidad en la selección porque se desconoce qué parámetros utilizaron los cinco consejeros Pablo Héctor González, Luz Estela Castro, Gabriel Armando Ruiz, Roberto Siqueiros y Jesús Joaquín Sotelo; “ahora resulta que el Consejo toma las decisiones más importantes en lo oscurito, donde no sean vistos, no existieron criterios objetivos”.El funcionario judicial vaticinó que lo que mal empieza, mal termina, por lo que en el proceso de selección de los 54 jueces de un total de 56 que se tenían proyectados, así ocurrió lamentablemente.Luis Villegas dijo que al no haber criterios objetivos en ninguna de la cinco etapas que se trazaron, se vieron mal los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura y dejaron en estado de indefensión a los participantes.“No podemos regresar al pasado, donde las decisiones relevantes se hacen en lo oscurito. Los Plenos son públicos, tienen que ser públicos”, subrayó.Pablo Héctor González, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), afirmó que el proceso de selección de 56 jueces en materia penal y civil, cumplió con los lineamientos legales y las vacantes serán ocupadas a partir del primero de enero.Rechazó las acusaciones de barras y colegios de abogados que señalan diversas irregularidades, al resaltar en más de 20 años no se había realizado un proceso para selección de jueces, lo cual lo dota de transparencia y legalidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.