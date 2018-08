Los ejecutan frente a escoltas del gobernador

Madera— Un ataque a balazos en la colonia Centro movilizó a elementos policiacos la noche del sábado, cuando un hombre quedó sin vida y otro gravemente herido, que falleció minutos después a bordo de una camioneta.Según trascendió, el atentado ocurrió a 30 metros del sitio donde se encontraba el mandatario reunido con un sacerdote. Sin embargo, los agresores no fueron detenidos.De acuerdo con la Fiscalía Zona Occidente, al número telefónico de emergencias se reportó que se escucharon varios disparos y había dos personas en una pick-up en las calles Primera y Morelos.En el reporte policiaco se asentó que al llegar los policías, a las 20:35 horas vieron a los guardias de seguridad del mandatario estatal, Javier Corral, ya que al parecer él estaba reunido con el padre Camilo Daniel, asignado desde el año pasado a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Madera.No obstante, los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad asignados a la custodia de Corral Jurado no intervinieron ni enfrentaron a los atacantes; solamente dieron aviso a la Fiscalía.Según se estableció, los agentes de la Fiscalía encontraron a una de las víctimas ya sin vida y la otra todavía presentaba signos vitales, por lo que le prestaron auxilio, pero cinco minutos después, falleció.En el lugar, se embalaron múltiples casquillos percutidos alrededor del automóvil marca Chevrolet Avalanche, modelo 2007, color arena, placas ED-98361.Las víctimas no han sido identificadas, solamente se estimó que ambos tendrían aproximadamente 25 años de edad y fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.