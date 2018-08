Sin paga, usan a 200 normalistas para cubrir plazas de maestros

Chihuahua— La Secretaría de Educación y Deporte utiliza, sin paga a estudiantes normalistas para cubrir los espacios en los planteles en los que faltan maestros, denunciaron alumnos de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua.Al respecto el titular de la dependencia, Pablo Cuarón, señaló que la petición a los normalistas para cubrir los espacios solamente es por esta semana, en lo que se resuelven los problemas que surgieron en el inicio del ciclo escolar sobre la falta de maestros.Los jóvenes normalistas indicaron que fueron enviados a estas asignaciones y que solamente de la Normal de Chihuahua son 200 los estudiantes que estarán frente a grupo sin paga por su trabajo.Según relataron, el pasado viernes por la noche los reunieron para informarles la forma en que se iban a cubrir las vacantes de maestros en preescolar y primaria.“Acudimos, informándonos Aldo Cuevas, director administrativo de la Secretaría de Educación y Deporte, a través de su asesor Sócrates de la Torre, que se mandarían a alumnos de la Normal a cubrir por cinco días las vacantes de los profesores que no llegarían porque el Servicio Profesional Docente no hizo su trabajo a tiempo y necesitaban cubrir las vacantes en los grupos y por lo tanto, el lunes 20 de agosto estarían solos, así que debíamos ir para que los padres de familia no protestaran como el año pasado”.Debido a la falta de maestros, en la primaria Manuela Medina la mamá de uno de los alumnos se quedó encargada del grupo para que no perdieran el día de clases.Cuarón Galindo puntualizó que el apoyo de los normalistas que están haciendo sus prácticas es fundamental para atender los problemas que surgen cada inicio de año, ya que a pesar de que se hagan las planeaciones, se presentan eventualidades que son resueltas en los primeros días de clases. Enfatizó que la prioridad es que no haya niños que se queden sin clases. “Todos los grupos ya están asignados, pero se tienen que hacer ajustes”.

