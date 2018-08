Agoniza el PES sin votos recuperados

Los votos que ha logrado rescatar el Partido Encuentro Social (PES) en Chihuahua han sido mínimos para la dirigencia nacional, que tampoco ha podido avanzar sustancialmente en la lucha para no perder el registro.De las impugnaciones presentadas a los cómputos distritales en la entidad, el PES ha recuperado, en el caso de las elecciones federales, no más de 4 mil votos; pero en torno a los distritos locales, en los que impugnó más de 600 casillas, ninguno.El Tribunal Estatal Electoral (TEE) desechó recientemente una serie de juicios de inconformidad que presentó el instituto político en los distritos 09, 08, 10, 15, 16, 17 y 18, pero todos fueron desechados.Dado el caso, el partido recurrió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Guadalajara, como última instancia, en donde aguardan a espera de las resoluciones.“Lamentablemente, y digo lamentable porque las autoridades están para dar certeza ya que no estamos pidiendo que nos regalen nada, pero después de los reconteos, nos damos cuenta que hay muchos votos para Encuentro Social que se recuperaron y estamos viendo que los votos de la coalición no fueron bien contados”, dijo Edilberto Royval Sosa, dirigente estatal.Señaló que hubo fallas en los recuentos de la coalición que integraron junto con Morena y el Partido del Trabajo (PT).Argumentó que en algunas casillas tiene votos a su favor que no le fueron contados durante los conteos y recuentos.“El tribunal decidió desecharlos sin ningún buen argumento, nosotros les demostramos esas inconsistencias.Nuestra última impugnación fue en la sala regional de Guadalajara, es donde aún no tenemos ninguna información”, refirió.El panorama a nivel nacional no ha sido diferente. El TEPJF desechó las más de 60 impugnaciones de Encuentro Social.

