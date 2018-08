Chihuahua, Chih– Alrededor de diez mil firmas ha reunido la petición de justicia iniciada en la plataforma “Change.org” para la anestesióloga Karen Estrada Ávila, fallecida el pasado domingo 5 de agosto, al interior del Hospital Christus Muguerza de esta ciudad.La petición lanzada hace un par de semanas suma 9 mil 700 firmas y decenas de comentarios respecto al deceso de Karen y las razones por las cuales, la autoridad no ha dado un informe claro respecto a las causas del fallecimiento y el posible responsable del mismo.Karen Estrada Ávila perdió la vida la madrugada del 5 de agosto de 2018 y aunque inicialmente se dijo que podría haber sido un accidente o suicidio, la Fiscalía Especializada de la Mujer –FEM- atrajo el caso argumentando que la necropsia estableció como causa de muerte “asfixia por estrangulamiento” por lo que el caso se investigaba como delito doloso.Sin embargo, a dos semanas de ocurridos los hechos, no ha habido un resultado claro de las investigaciones a pesar de que el hospital cuenta con un sistema de video vigilancia aparentemente muy sólido por lo que tendría que haber imágenes específicas de los hechos o de un posible responsable.Según fuentes cercanas al sitio donde se registró la muerte de la anestesióloga, luego de que esta fuera localizada en el área de descanso de los médicos, habría sido trasladada al área de urgencias y en un intento por reanimarla se trató de prestarle apoyo respiratorio a través de una vía mecánica –intubación- y podría haber sido lesionada en laringe y tráquea, maniobras que según la FEM, también formaban parte de la investigación.“Cuando fue encontrada alrededor de las 7 de la mañana del domingo, ella tenía ya un tiempo muerta por lo que los hechos pudieron haber ocurrido en las primeras horas del domingo. Al localizarla sin vida se pensó que fue muerte natural por los golpes en la nariz y en la cabeza. Se procesó la escena del crimen y es a partir de la necropsia que se determinó que su muerte no fue natural”, aseguró la FEM dos días después de los hechos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.