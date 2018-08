Enfrenta la Sierra rezago en telecomunicaciones

Ciudad Juárez— En medio de la falta de médicos y el cierre de escuelas a raíz de la inseguridad, la Sierra de Chihuahua enfrenta una generalizada carencia de infraestructura de comunicación móvil.De acuerdo con un reciente diagnóstico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de las 5 mil 644 localidades en las que tiene presencia el pueblo tarahumara sólo 43 por ciento cuenta con cobertura celular.El otro 57 por ciento no tiene ningún tipo de instalación o tecnología 2G, 3G o LTE, advierte el reporte elaborado con base en información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y los mapas de cobertura garantizada que reportaron el año pasado los concesionarios móviles.Según el documento, la situación es similar en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde habita el pueblo tepehuano del norte.En esta zona, situada en el extremo sur occidental del estado, sólo el 39 por ciento de las localidades tiene garantizada señal en al menos una tecnología.Ubicado en el extremo sur de la Alta Sierra Tarahumara en Chihuahua, Guadalupe y Calvo es uno de los municipios identificados como sitios de mayor peligro debido a la violencia que ahí se registra a manos del crimen organizado.En general, las localidades serranas encaran también la falta de personal médico para atender unidades de salud.Por ejemplo, cuatro centros de salud permanecen cerrados porque no hay quién los despache, en virtud de que los profesionales de la salud han rechazado las ofertas para tomar esas plazas debido a que, argumentan, no existen condiciones para garantizar su seguridad.Además, a lo largo del año en curso, el número de escuelas que tuvieron que cerrar sus puertas por falta de alumnos en la zona serrana de Chihuahua creció en 262 por ciento, como lo documentó El Diario hace unos meses con base en datos oficiales.El año pasado, 192 centros escolares entre preescolares, primarias y secundarias dejaron de operar, según la Secretaría de Educación y Deporte (SED).Guadalupe y Calvo es uno de los municipios que registró una mayor pérdida de alumnos, así como Guachochi y Uruachi.

