Ahumada en quiebra; exigen pago de sueldos

Ciudad Ahumada— Unos 30 empleados del Ayuntamiento de Ciudad Ahumada tomaron ayer nuevamente la caseta de cobro de peaje ubicada a la entrada sur de esa localidad en protesta por la falta de salarios.Desde medio día arribaron al punto donde pidieron una cooperación económica a los automovilistas a cambio de permitirles el paso libre por la carretera Chihuahua- Juárez sin pagar caseta.La Policía Federal reportó que el flujo vehicular no se vio interrumpido por estas acciones, ya que no fue un bloqueo en el lugar.La protesta se desarrolló mientras otra comisión de trabajadores municipales y de proveedores del municipio de Ahumada acudió a la ciudad de Chihuahua en busca de apoyo de los diputados a efecto de que intervengan por la crisis ante la falta de liquidez del Gobierno encabezado por Marcelo López, quien es emanado del partido Movimiento Ciudadano.Los inconformes aseguraron que mantendrán su protesta hasta que les paguen sus sueldos atrasados hasta de cuatro quincenas.Criticaron que el alcalde sólo les comenta que no tiene dinero para pagar sus sueldos, mientras que sus familias tienen necesidades básicas que cubrir.Las exigencias fueron plasmadas en cartulinas que exhibieron a los automovilistas a la vez que solicitaban alguna aportación voluntaria.Se anunció que la toma de caseta será esporádica ya que a la par mantienen un plantón permanente en la alcaldía desde hace 20 días demandando sus sueldos atrasados.Los empleados y proveedores del municipio de Ahumada solicitaron la intervención del Gobierno de Javier Corral, ejecutivo estatal, para restablecer las funciones del Ayuntamiento, pues hasta en tanto no reciban percepciones se pondrán a trabajar todas las direcciones, de acuerdo con lo anunciado.

