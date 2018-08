Chihuahua— El Foro del Colegio de Abogados de Chihuahua A.C. acusó ayer que el proceso para la selección de jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “carece de objetividad y transparencia y no está en apego a la legalidad”.Exigió que se transparente y advirtió que de no hacerlo contempla recurrir a mecanismos legales para su revocación y que se realice de nueva cuenta.Miguel Ángel Franco Anaya, presidente del organismo, comentó que el Consejo de la Judicatura transgrede las disposiciones constitucionales y legales que regulan los concursos de oposición para el nombramiento de jueces y magistrados, y con una actuación excesivamente discrecional se aparta de los principios que rigen y violenta las reglas del sistema de carrera judicial.La convocatoria CJE/02/2018, emitida por el Consejo de la Judicatura en marzo pasado con el objetivo de ocupar 56 plazas de juez de primera instancia con carácter de definitivo en materia penal, civil y mixto, ha sufrido una serie de modificaciones y adhesiones en varias ocasiones que, “han distorsionado la original, privilegiando con esto la opacidad del proceso y la impartición de justicia en los casos que atiendan los próximos juzgadores”, acusó el gremio de litigantes.De acuerdo con las fechas establecidas en la convocatoria, mañana se deberá de informar de forma definitiva a las personas que resultaron seleccionadas para ocupar uno de los 56 puestos de juez que están en juego, “pero no se tiene la certeza de que vaya a suceder, pues se han realizado varios cambios al documento, en desapego a la legalidad”, dijo Franco Anaya.En un comunicado, el Consejo de la Judicatura de Estado rechazó los cuestionamientos e indicó que el proceso de selección que está por culminar garantiza transparencia, objetividad y profesionalismo.Señaló que los resultados de todas las etapas del proceso están publicados en la página oficial del Poder Judicial, incluido el examen práctico que hicieron los sustentantes a través de una simulación de audiencias y que fue evaluado por especialistas que vinieron de distintos estados del país.El presidente del Foro de Colegios de Abogados, expuso que el Consejo de la Judicatura desacata sus propios acuerdos y violenta las reglas del sistema de carrera judicial, mismas que debería privilegiar, pues de acuerdo con los artículos 116 de la Constitución federal y 99 párrafo quinto de la Constitución del estado, en la selección para ocupar cargos judiciales, debe procurarse que los nombramientos recaigan en personas íntegras e idóneas que tengan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para el cargo.Acusó que el proceso actual no cumple con esos principios y que la Judicatura se ha encargado de empañarlo, pues no se establecen con claridad los criterios para la asignación de puntajes o calificaciones a los aspirantes en las evaluaciones de las diversas etapas, así como tampoco hay una metodología que garantice la objetividad y la imparcialidad.Explicó que aunado a esto, durante el desarrollo del concurso de oposición se variaron aspectos esenciales del examen de conocimientos generales, se canceló el carácter eliminatorio del examen psicométrico y psicológico por razones que no se dieron a conocer de manera oportuna, y no se publicaron los resultados de los exámenes, contraviniendo así con lo estipulado.

