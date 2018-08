Chihuahua— La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sido la base para judicializar los casos de desvío de recursos de los que han acusado a funcionarios de la pasada administración, pero en lo que respecta a los asuntos del actual gobierno, ninguno de los funcionarios involucrados ha sido sancionado ni se ha proporcionado información concluyente.Aún así, acudió ayer ante esa instancia, la diputada Rocío Sáenz para denunciar a Pedro Ramírez, funcionario de la Secretaría de Salud que en días pasados, la insultó durante una reunión pública en el Congreso del Estado, por lo cual solicitó su destitución e inhabilitación para ocupar puestos públicos.Con este caso, se amplía la lista de pendientes en la Función Pública, cuyo titular Stefany Olmos Loya, no ha tenido un desempeño contundente en lo que a funcionarios de la administración estatal se refiere, ni ha brindado información de avances o conclusiones.Entre los casos que destacan por la falta de claridad y contundencia en las sanciones aplicadas, se registró al inicio de esta administración con los bonos que fueron entregados a directivos de la Secretaría de Salud, entre ellos, el propio titular Ernesto Ávila, quien declaró que “se dejó llevar” al recibir la bonificación de 100 mil pesos, que supuestamente regresó aunque no se mostró cheque alguno que así lo comprobara.Aparte de informar que la SFP atraía el caso para realizar una investigación, posteriormente sólo se dio a conocer que todos los que recibieron el bono lo devolvieron y se sancionaría a quien lo entregó.El segundo caso relacionado con la Secretaría de Salud, fue la investigación a la licitación que ganó la empresa Centrum, la cual se llevó un contrato en septiembre del año pasado por 400 millones de pesos, lo que provocó que otra empresa se inconformara. Sin embargo, no se informó cuál fue el resultado de las investigaciones.En enero de este año y después de que se publicara en El Diario, la Secretaría de la Función Pública reportó que auditaría las comisiones oficiales (gastos por viáticos) aplicadas por el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta Fitzmaurice.Acorde con la información obtenida por Transparencia, el funcionario había gastado 550 mil pesos entre marzo de 2017 y julio de este año en sus viajes por Canadá, Francia y Estados Unidos. Él justificó que ese costo tenía aportar sus ‘ideas brillantes’ y resumió “no podemos andar con pequeñeces”.La SFP tampoco informó si hubo sanción en contra del funcionario o si acaso, comprobó los gastos de manera adecuada.En los últimos dos meses, además la Secretaría inició otras dos investigaciones; una relacionada con compras a la empresa de medicamentos Egro, la cual demandó al Estado por una deuda de 20.5 millones de pesos.La otra investigación es la que se realiza al director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa (Ichife), Rodolfo Bermejo Rodríguez, quien enfrenta dos quejas por acoso laboral a dos mujeres, quienes fueron despedidas, aparte de que se le acusa de haber alterado un documento oficial, con el cual, al parecer pretendían desvincularlo de la acusación.

