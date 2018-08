Reclama Corral $50 millones por aeropuerto de Creel

Chihuahua— El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó al Gobierno federal de quitarle 50 millones de pesos etiquetados para la obra del aeropuerto de Creel, en la Sierra Tarahumara.“Están tratando de escamotearnos 50 millones de pesos que están etiquetados en el presupuesto federal para Chihuahua, para la terminación del aeropuerto de Creel”, indicó en entrevista con Reforma.“Un presupuesto que está aprobado por el Congreso federal, que no puede (José Antonio) González Anaya (secretario de Hacienda) eliminarlo por sus pistolas”.El Gobierno de Chihuahua requiere 154 millones de pesos para concluir la obra y equiparla.“Nos los habían autorizado, pero luego me castigaron, así fue la palabra porque como no acepté el trato que me dieron el año pasado, me sancionaron 80 (millones) y nada más nos pusieron 50”, aseveró el gobernador.“Pues ahora también esos 50. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de acciones, fondos que debían habernos llegado hace meses y todavía no nos llegan”.Corral anotó que ha seguido la represalia por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto y dijo que no tuvo la oportunidad de enfrentarlo en medio de la pasada campaña electoral en el país.Corral tuvo esta semana un nuevo cruce con el Gobierno de Peña, al que acusó de proteger a Duarte al sólo presentar solicitudes de extradición a Estados Unidos por las acusaciones de fraude de menor cuantía.El subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Jesús Mesta, explicó que el 13 de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el argumento de que Hacienda le recortó presupuesto, eliminó 50 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.