Chihuahua— Berenice Gutiérrez Miramontes, conductora responsable del accidente en que cinco jóvenes murieron y seis resultaron lesionados, se presentó amparada ayer ante las autoridades de la Fiscalía Zona Centro “para responder por los hechos”, situación que evitó que fuera arrestada.El accidente ocurrió la madrugada del domingo 29 de julio en el cruce de la avenida Venceremos y la vialidad Los Nogales, al norte de la ciudad.La agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida acreditó de manera reiterada ante la jueza de Control, Delia Valentina Meléndez, con diversos testimonios de sobrevivientes y pruebas científicas, que esa madrugada al salir de una fiesta, la imputada conducía de manera imprudencial, pues iba a 130 kilómetros por hora y tuvo un derrape en la cinta asfáltica de 107 metros.Además, se estableció que conducía en estado de ebriedad, ya que se localizaron incluso botellas de whisky en su camioneta, no prestó ayuda a los heridos después del percance y huyó de la escena, tratando incluso de engañar a las autoridades minutos después al reportar desde su número celular (614) 357-85-35, al número de emergencias 911 que le habían robado la camioneta.Aún así, el juez décimo de Distrito le concedió la protección de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General del Estado en su contra.Durante la diligencia celebrada ayer en las salas penales del Centro de Justicia salió a relucir que la mujer llamó telefónicamente a algunas de las víctimas, a quienes profirió amenazas para que no la denunciaran.Cuando la jueza preguntó a la guiadora de la pick-up marca GMC, modelo 2008 con placas de circulación EC-40675, si quería declarar ante el estrado para que diera su versión sobre lo que pasó, Berenice se tomó unos segundos, consultó a sus dos abogados particulares y respondió con voz baja: “No”.Al inicio de la diligencia cuando se leían las acusaciones en su contra y se relataba el accidente sucedido alrededor de las 02:40 horas, la mujer por un momento se mostró afectada, por lo que la juzgadora interrumpió el desahogo de la audiencia y la instruyó sobre la necesidad de continuar con el procedimiento, entonces ella respiró y dijo: “Está bien”.Se leyeron uno a uno, el nombre y la causa de las muertes de Cristian Josué Nava Mancha, de 23 años; Cristian Villagrán García, de 24; Francisco Elián Terán Romero, de 16; Valeria Edith Manríquez Olivas, de 18 y Luis Fernando Aguilar Núñez, de 19 años.También la declaraciones que hicieron los lesionados sobrevivientes: Joel González López, José Gabriel González Barraza, Marco Antonio Gómez Veleta, Brandon Giovanni González Montoya, Francisco Javier Romero González y Héctor Miguel Muñoz Gutiérrez, de 13 años, este último señalado como hijo de la responsable del percance a quien abandonó en el lugar, tirado en la carpeta asfáltica.Durante la acusación se reveló que hubo testigos con identidad reservada, quienes señalaron directamente a Gutiérrez Miramontes como la responsable de la tragedia.Por la suspensión provisional del amparo que le concedió el Juzgado Décimo de Distrito para evitar ser detenida por la FGE, la jueza penal local le impuso la medida de no salir de la ciudad, mientras dure el procedimiento penal, no acercarse ni comunicarse con las víctimas y acudir a firmar cada semana el libro de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas.El próximo miércoles a las diez de la mañana se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso en su contra, donde independientemente del resultado, la acusada no irá a prisión y gozará de la libertad condicional.• Exceso de velocidad• Conducir en estado de ebriedad• Trasladar a gente sin protección• Engañar a la autoridad• No prestar auxilio en el accidente

