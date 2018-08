Violencia cierra 4 centros de salud en la Sierra

Chihuahua– Cuatro centros de salud en la región serrana permanecen cerrados por falta de personal médico para atenderlos. Según se estableció, el problema se da en las comunidades de Francisco I. Madero, del municipio de Gómez Farías; Nicolás Bravo y Arroyo Amplio, en la jurisdicción de Cuauhtémoc, y un poblado más en el municipio de Témoris.La inseguridad que se vive en algunas regiones de la entidad, particularmente en la zona serrana, es la principal causa por la cual los médicos se niegan a cubrir esas vacantes a pesar de que les ofrecieron salarios hasta de 29 mil pesos mensuales, más una serie de prerrogativas que podrían llegar a 40 mil pesos por mes; pero nadie se ha acercado.Apenas en días pasados Ernesto Ávila, secretario de Salud, señaló que esa propuesta no ha tenido eco alguno y persiste un déficit de 60 doctores en el área de la Sierra. De acuerdo con datos de la dependencia, se cuenta con 19 vacantes para cubrir de forma inmediata esos puestos, pero nadie ha mostrado interés.En tanto, estos centros de salud se quedaron sin personal a raíz de la serie de hechos violentos ocurridos en la Zona Noroeste de la entidad, durante los cuales el doctor Blas Godínez, director del Hospital Regional de Gómez Farías, fue víctima de un ‘levantón’ perpetrado por un grupo armado el 8 de noviembre de 2017 y hasta la fecha no hay indicios de su paradero.A partir de ello, el personal médico y de enfermería huyó de cuatro centros de salud, que desde entonces permanecen cerrados, y no hay personal que se quiera hacer cargo de éstos.De hecho, por un acuerdo con la Facultad de Medicina de la UACH, la Secretaría de Salud aceptó no enviar a médicos pasantes a la Sierra, a fin de no exponerlos a sufrir algún hecho violento, toda vez que no se les brindaban las mínimas garantías de seguridad.Las personas que habitan en estas comunidades y que requieren de atención médica tienen que viajar a otros puntos, ya sea Cuauhtémoc o Nuevo Casas Grandes, y así recibir la atención que requieren, de igual modo en el caso de Témoris, se atiende a la población por medio de las caravanas médicas que llevan los servicios médicos durante 20 días, según se dio a conocer a través del área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.Ávila Valdez comentó que además del cierre de estos centros no se anticipa cómo resolver en el corto plazo el déficit de 60 médicos en los puntos más conflictivos de la Sierra, si bien es urgente ya que se desatiende a la población y genera que la carga laboral de los doctores existentes sea elevada.A fin de hacer frente a la situación, la Secretaría de Salud anunció que se cuenta con 19 vacantes para médicos generales y especialistas en los municipios de Parral, Chihuahua, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Témoris, Guachochi y Camargo, en las que se ofrece un sueldo de 16 mil a 40 mil pesos, gracias a una serie de ajustes presupuestales, pero no se ha tenido respuesta.Además, se dio a conocer que se realizan gestiones directamente con el secretario de Salud a nivel federal, José Narro Robles, a fin de obtener más recursos que permitan abrir más vacantes.