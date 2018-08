Congelan Ley de Transporte

Chihuahua— La Ley de Transporte será un tema a tratar por la siguiente Legislatura, a iniciar el 1 de septiembre, ante la falta de tiempo para trabajarla en las comisiones, anunció ayer Laura Marín, diputada del PAN y presidenta de las comisiones encargadas de ese asunto.Así lo dio a conocer ante concesionarios del transporte público, quienes acudieron al Congreso al suponer que iba a tratarse ese tema durante la sesión extraordinaria, e inclusive amagaron con tomar la Torre Legislativa si se mantenía la intención de sacar el tema a unos días de finalizar la actual Legislatura.Liderados por Francisco Lozoya, dirigente de transportistas agremiados a la CTM, los concesionarios se han negado a iniciar la revisión de un anteproyecto de ley ya elaborado, con el argumento de “no haber sido convocados oficialmente con invitación personalizada”, según sus propias palabras en reuniones de semanas anteriores.Los manifestantes arribaron al Congreso local y algunos se metieron hasta la sesión, de forma pacífica y portando cartulinas que expresaban su repudio a la nueva ley, la cual –aseguraron– afecta “su patrimonio”, dado que la norma proyectada busca abrir a la iniciativa privada, el servicio de transporte público.Ricardo Mendiolea, asesor del Poder Legislativo, habló con los transportistas y les explicó que el asunto ya no sería tratado este mes por carecer de tiempo para reuniones de comisión.Los encabezados por Lozoya amagaron con la toma del Congreso hasta escuchar eso mismo de la diputada Laura Marín.De ahí que la congresista se reunió con un grupo representativo de los concesionarios y especificó que los tiempos ya no permiten tratar el asunto en la Legislatura que está por finalizar, pero recalcó que será un tema que sí habrá de retomarse en la próxima.Miembros de los sindicatos del volante conminaron a la diputada a no salir “con un as bajo la manga” o alguna “sorpresa” en los próximos días, ya que aún se tienen proyectadas dos sesiones extraordinarias más: los jueves 23 y 30 de agosto.“Ya llegamos a un acuerdo, no tenemos ningún as bajo la manga. Lo que sí, es que necesitamos tener al usuario como prioridad y les voy a pedir que cuando la próxima Legislatura los mande llamar, sí acudan y en disposición de trabajar”, enfatizó Marín Franco.El anteproyecto se formó con varias iniciativas, entre las cuales pugnan por normativas para regular plataformas como Uber.El documento se trabajó en comisión y pretendió consultarse con el gremio transportista; sin embargo, en ninguna de las reuniones realizadas durante el año se logró avanzar con la revisión del articulado propuesto.

