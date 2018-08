Dejan sin libros a mil 500 maestros

Chihuahua, Chih.- Más de mil 500 maestros y directivos de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de la Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (Usaer), fueron excluidos de la entrega de las guías docentes que realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por lo que habrán de iniciar clases con desconocimiento de las pautas que marca el Nuevo Modelo Educativo.Lo anterior incluso derivó en un exhorto por parte del Congreso del Estado dirigido “A la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, así como a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua para que procedan a realizar de manera urgente, las acciones que resuelvan a la mayor brevedad las necesidades de libros de texto que afectan a las y los docentes tanto al personal docente y directivo de los Centros de Atención Múltiple, como al de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular de la modalidad de educación especial en el nivel de educación básica, los cuales no recibieron dichos materiales en congruencia con el Nuevo Modelo Educativo, al inicio de las actividades del ciclo 2018- 2019”, puntualiza la iniciativa con carácter de Acuerdo.A menos de una semana de que inicien las clases los maestros no han recibido los libros con los que habrán de implementar programas del nuevo modelo, pues según comentó Sonia Soto, inspectora de zona de los CAM, han recibido sólo los que serán entregados al alumnado, por lo que señalaron que se apoyan del material en línea, sin embargo detallaron que los libros físicos son una necesidad para desempeñar su trabajo docente.Dentro de la argumentación de la iniciativa que se presentó en Congreso, derivada de la denuncia de los propios maestros se enfatiza que: “a pesar de que la educación especial es una modalidad a través de la cual la autoridad educativa debe garantizar la inclusión y la no discriminación como derechos fundamentales de la niñez y la juventud, nos encontramos con que esta vez la autoridad educativa federal, a través de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, ha implementado acciones contrarias a dichos principios, pues determinó que, ante la distribución de los materiales para el inicio del ciclo escolar 2018-2019, en el cual se inicia la implementación del Nuevo Modelo Educativo, los docentes y directivos de educación especial no reciban los libros de texto por considerar que sólo son personal de apoyo a la escuela regular, dejándolos sin los materiales necesarios para conocer los instrumentos en los cuales deben basar sus actividades docentes y directivas”.Aun cuando se trata de un tema que compete al nivel federal se solicitó a las autoridades estatales que fortalezcan los planteamientos hechos ante las instancias nacionales responsables de la dotación de materiales educativos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.