Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió una amonestación por parte del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) por no cumplir con la entrega de información referente al uso de métodos de vigilancia.El Ichitaip dio por “no cumplido” un recurso de revisión que interpuso El Diario, luego de que el 29 de mayo la FGE negara la entrega de información pública relacionada con el número de carpetas de investigación y averiguaciones previas en donde se llevó a cabo algún método de intervención a teléfonos celulares, así como el estado legal de las mismas.En el acuerdo, el Comité del Ichitaip tomó como medida de apremio una amonestación pública contra la FGE, la cual estará expuesta en el portal del mismo organismo garante.El instituto ordenó a la FGE dar cumplimiento cabal de la información solicitada el próximo 22 de agosto. En caso de volver a incumplir con su entrega, la FGE recibirá una multa desde 150 hasta mil 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), es decir, de 12 mil 90 a 120 mil 900 pesos.Mediante una solicitud de transparencia, identificada con el folio 041522018, El Diario de Chihuahua pidió a la FGE información relacionada con el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas donde se implementó alguna medida de vigilancia, desde 2010 hasta 2018.En su respuesta, la FGE declaró que el Ministerio Público no cuenta con los datos solicitados, ya que, presuntamente, no se lleva a cabo ningún método de vigilancia a las comunicaciones de otras personas.“Las solicitudes gestionadas por los agentes del Ministerio Público realizadas ante el fiscal [...], no incluyen la vigilancia de dispositivos electrónicos, únicamente el comportamiento de los números telefónicos con diez dígitos a nivel nacional y administrados por concesionarias mexicanas. En el entendimiento que la vigilancia electrónica está destinada a proporcionar apoyo a las investigaciones que requieren el uso de micrófonos ocultos, cámaras y dispositivos de localización GPS para recopilar la información, supuesto que no se realiza”, respondió la dependencia.Sin embargo, semanas antes de realizar esa solicitud, El Diario de Chihuahua ya había pedido esa misma información estadística, sólo que fueron datos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.La FGE respondió claramente la información de ese período, pero cuando fueron solicitados más datos referentes a años anteriores, la dependencia estatal se retractó y se negó a entregarla.Ante la respuesta, El Diario de Chihuahua interpuso un recurso de revisión ante el Ichitaip, con número de expediente ICHITAIP/RR-106/2018.El comité dio un fallo a favor de esta casa editora y ordenó a la FGE a entregar la información pública referente a las carpetas de investigación y averiguaciones previas en donde fueron vigilados dispositivos celulares, así como el estado legal de las mismas desde 2010 hasta 2018.Sin embargo, la información que entregó la FGE estaba parcialmente incompleta.Por esa razón el Ichitaip dio como “no cumplida” la resolución del recurso de revisión que interpuso El Diario de Chihuahua.

