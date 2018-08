Funcionario de Salud insulta a diputada local del PRI

Chihuahua— El doctor Pedro Ramírez, director Ejecutivo de Servicios de Salud del Estado, llamó ayer “pendeja” a la diputada local priista Rocío Sáenz Ramírez, durante una reunión de trabajo con el secretario de Salud, Ernesto Ávila.El funcionario Ramírez expresó “son pendejadas” luego de un bloque de preguntas hechas por la legisladora Sáenz. Aunque las palabras dichas por el médico las hizo “en corto” fueron escuchadas por varias diputadas.Luego del insulto, Ramírez fue obligado a salirse del encuentro.La expresión de Ramírez se escuchó en gran parte de la sala Legisladores, ubicada en el piso 18 de la torre legislativa, y de inmediato generó reacciones en su contra.La palabra la lanzó cuando la diputada Sáenz cuestionaba a Ávila si el doctor Daniel Zamora Valdés, Coordinador Estatal de Trasplantes de Hígado, era su sobrino, al referir el posible tráfico de influencias.La diputada Crystal Tovar (PRD) interrumpió a Sáenz para señalar del insulto dicho por Ramírez, “quiero pedirle al doctor que modere su lenguaje”, reclamó.“Dijo que era una pendeja, ¿verdad?, pues no soy una pendeja, estoy haciendo una pregunta muy clara”, agregó a su vez la priísta.Seguida de ella tomó la palabra Isela Torres, coordinadora del PRI, “no vamos a permitir que nadie nos venga a agredir de esa manera. Por favor señor, ¿se sale del Congreso? Si así trata a las personas en nuestra casa, ¿cómo los tratará afuera?”, cuestionó, mientras el doctor Pedro Ramírez tomaba sus cosas de la mesa y salía de la reunión.Después continuó la reunión pero al secretario Ávila se le insistió en destituir a Ramírez por su comportamiento ante la diputada.El titular de Salud dijo que la cordura debe ser la pauta en ese tipo de encuentros y condenó la forma de actuar de su subordinado. “A mí no me corresponde disculparme a su nombre pero fue penoso lo que pasó. Vamos a tomar las acciones conducentes”, aseguró.También aprovechó para indicar que no es familiar del doctor Zamora Valdés, Coordinador Estatal de Trasplantes de Hígado, ni la esposa del mismo, como se ha especulado. Esa versión surgió debido a que el apellido de ambos se escucha igual pero se escribe diferente. El secretario se apellida Ávila Valdez, y el de Zamora finaliza con la letra “s”, explicó el propio Ávila.En comunicado, la diputada Rocío Sáenz informó que de no emitirse señalamientos hacia el director médico de la Secretaría de Salud, interpondrá una demanda por violencia política ante las instancias correspondientes.La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que desaprobó el incidente ocurrido pero no precisó si existirá alguna sanción para el funcionario estatal.

