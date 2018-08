La 'fiscal de acero' busca al asesino del comandante

Chihuahua– Un homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo ayer en el Complejo Estatal de Seguridad Pública C-4 para el comandante Dan Gerardo Fonseca Torres, quien fue abatido a balazos el jueves pasado en Ciudad Juárez, donde también se le despidió con honores. El evento realizado en la capital del estado, de donde era originario, fue encabezado por Érika Jasso Carrasco, directora de Asuntos Internos.Fonseca Torres, quien era jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía Zona Norte, fue acribillado cuando se encontraba a bordo de su camioneta oficial y varios hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones con armas tipo AR-15.Personalmente, según aseguró Jasso, llevará la investigación de este ataque, por el cual “habrá castigo y cero impunidad”.Ante compañeros y familiares de la víctima, la ex fiscal descartó que el crimen esté ligado al crimen organizado. Ni el fiscal general César Peniche, ni el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio, estuvieron presentes. Solamente Erika Jasso.“Una persona sumamente responsable, un hombre íntegro. Señora Lorena, señor Manuel, ustedes dieron vida a un hombre maravilloso. Debo agradecerles haber traído al mundo a esta persona, a este ser humano que nos enseñó tantas cosas. Tenía un corazón tan grande, que cada vez que había una llamada de emergencia en la Zona Norte, era de los primeros en llegar. Me duele en el alma lo que está sucediendo, es un duro golpe para nosotros”.Entre lágrimas, la actual directora de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado, Jasso Carrasco, destacó que “en memoria de este gran hombre vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante, esto no va a provocar que demos un paso atrás, y esto que sucedió no va a quedar sin castigo, no va a quedar impune, yo voy a llevar a cabo las investigaciones”.Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial, el móvil del homicidio, solamente trascendió que dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), a quienes investigaba y estaba por aprehender el hoy occiso, actualmente están desaparecidos.Según se estableció, Fonseca había reunido pruebas para acusar a los agentes Ulises Fierro Treviño y Abel García Campos por el homicidio de un detenido, identificado como César Hernández Sustaita, quien murió dentro de los separos de la corporación, aparentemente a golpes.• El comandante Dan Gerardo Fonseca Torres era el mando encargado de Asuntos Internos en Juárez y fue homenajeado ayer en instalaciones del C-4• Hubo notables ausencias: Ni el gobernador Javier Corral, ni el fiscal César Peniche, ni el titular del CES Oscar Aparicio, ni el fiscal Zona Norte, Jorge Nava, estuvieron en los honores• Castigo y cero impunidad, es lo que ofreció la jefa de Asuntos Internos en el estado, Érika Jasso –conocida como la ‘Fiscal de Acero’–, tras la ejecución del comandante de la AEI, originario de la capital y donde ayer se le hizo un homenaje

