Se queda corto en metas sistema penal de Chihuahua

El Sistema de Justicia Penal en Chihuahua no alcanzó el estándar de consolidación establecido por México Evalúa para el 2017, aunque fue uno de los más cercanos en lograrlo, se informa en la publicación del análisis hecho por esa organización civil.Además, por tercer año consecutivo se determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa sin autonomía debido a que no se le provee de independencia técnica y de gestión, así como financiera para evitar que esté subordinada al Poder Ejecutivo estatal.En la edición del documento “Hallazgos 2017, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, se publica que la fiscalía local es de las cuatro instancias de entidades federativas que todavía dependen del Ejecutivo estatal junto con Campeche, Durango y Jalisco.Morelos, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán cuentan con una fiscalía que tiene autonomía relativa ya que sólo están provistas de autonomía técnica y de gestión, pero no financiera.Las restantes fueron consideradas como autónomas del Poder Ejecutivo de sus respectivos estados al cumplir con los requisitos de independencia técnica, de gestión y económica.Los investigadores de México Evalúa identificaron que en el caso de Chihuahua, Campeche, Durango y Jalisco no se cumple ningún criterio de autonomía.Las fiscalías o procuradurías locales, se explica en el documento, se encargan de la persecución penal.Junto con las policías, continúa, estas instituciones tienen a su cargo la investigación de los delitos y deben esclarecer los hechos posiblemente constitutivos de un hecho delictivo y encontrar a la persona que los cometió.En cuanto al estándar de consolidación del sistema penal, se expone que para alcanzarlo se deben implementar políticas públicas integrales que incluyan procesos de planeación articulados, mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación permanentes y continuos, además de una proyección y gasto de recursos eficientes.La metodología para valorar los logros del sistema penal en los estados contempla tres perspectivas: el avance respecto a años anteriores, el progreso respecto a las demás entidades federativas y respecto a un estándar que se establece como una referencia realista respecto de un nivel de desarrollo ideal que deberían tener una vez que el sistema de justicia penal acusatorio se implementa en su totalidad.El estándar óptimo se estableció en mil puntos. En 2015 se estimó que, de acuerdo con el nivel de adelanto registrado en los estados durante años anteriores, la consolidación del sistema penal llevaría al menos 11 años, de los cuales ya transcurrieron dos.Para el 2017 se estableció un estándar de 600 puntos de los mil posibles, en este lapso Chihuahua obtuvo 421 puntos, ocupando el cuarto lugar después de Baja California (448), Guanajuato (476) y Querétaro (483).El último lugar en la evaluación del 2017 fue para Guerrero con apenas 134 puntos.En su página digital www.mexicoevalua.org se explica que la organización es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados.Añade que se da apoyo a los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación y/o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones.También explica que los estudios que realizan son imparciales, independientes y apartidistas que son útiles para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno.Los datos que usan en los análisis son obtenidos a través de peticiones de información mediante las plataformas de transparencia de cada estado.

