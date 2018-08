Piden justicia por doble feminicidio

Chihuahua.- Familiares y amigos de la doctora Karen Estrada Ávila, quien habría sido asesinada la noche del pasado sábado en el Hospital Christus Muguerza, lanzaron una exigencia de justicia a través de la plataforma “Change.org” que ya había reunido más de dos mil firmas.Con el lema #muertematernaviolenta #feminicidio se expone que, “tenía 31 años, era anestesióloga y madre de familia, tenía un hijo varón de tres años y se encontraba en su octavo mes de embarazo de una fémina, fue localizada sin vida en los baños del Hospital Christus Muguerza en la ciudad de Chihuahua. La necropsia de ley reveló que había sido estrangulada la noche anterior mientras trabajaba en dicho hospital”.Asimismo, por la vía de la red social de Facebook se estableció exigencia “Justicia para el asesinato de Dra. Karen Estrada Ávila, anestesióloga y madre”, la cual fue lanzada el pasado martes, 48 horas después de que su cuerpo fuera localizado en el área de descanso de los médicos, lo cual se dio a conocer a la opinión pública apenas el lunes pasado.La petición, que ha sido compartida en diversas redes sociales, exhortó a unirse “a la causa de encontrar al culpable de este atroz homicidio”.El caso de la doctora chihuahuense sacudió las redes y los usuarios manifestaron su indignación.“Con las manos atadas y con todo el coraje que puede existir ante estas situaciones exijo JUSTICIA por Karen Estrada Ávila... Excelente médica, mujer sumamente valiosa, madre de un pequeño hermoso, a un mes de ser madre de una pequeña, esposa amada y ser sumamente apreciado por quien la rodeamos en su momento. Porque su feminicidio no quede impune, porque su muerte junto con la de su bebé no quede en el olvido, y porque ni una mujer más sea encontrada sin vida”.Al lamentar el fallecimiento, otros apuntes hicieron hincapié en que ninguna mujer debe ser violentada por ningún motivo.“Pedimos que se haga justicia, no es sólo un llamado a instituciones sino a la sociedad en general, recapacitemos sobre el valor que se le otorga a la vida y sobre lo mal acostumbrados que estamos ante estas noticias. DEP Karen y bebé”.Asimismo, “ninguna mujer merece ser violentada por ningún motivo mucho menos asesinada. Qué está pasando con este mundo. Descanse en paz y sea recibida en el seno de Dios y también a su angelito o angelita de 7 meses”...“Era una excelente doctora, Que no quede impune esto #justicia. No puede ser que continúe esta violencia en contra de la mujer”.Por su parte, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) envió ayer un comunicado de prensa, en el cual indicó que las indagatorias encaminadas a esclarecer el caso continúan.“En torno a la muerte de Karen Estrada Ávila, la Fiscalía Especializada de la Mujer precisa lo siguiente: La Fiscalía General del estado, a través de la FEM continúa de manera ininterrumpida con las indagatorias para esclarecer el hecho, sin que hasta el momento se cuente información suficiente que permita establecer las circunstancias precisas en torno a su deceso.“Hasta el momento, la Unidad de Investigación de Feminicidios sigue varias líneas de investigación que se encuentran en la fase de recopilación y análisis de información. Asimismo, la autoridad investigadora realiza un minucioso análisis dentro de su entorno familiar, social y laboral con el fin de establecer el contexto previo a su muerte”.Según la Fiscalía, en este contexto, mantendrá los trabajos de investigación y en apego a las políticas para la atención y cuidado de la familia, por lo que se reservará el manejo público sobre los avances del caso hasta que se concluya con la indagatoria, a fin de cuidar los detalles que pudieran poner en riesgo la misma.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.