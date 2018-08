Competirán chihuahuenses en Mundial de Robótica

Chihuahua.- Los estudiantes chihuahuenses Ángel Berdeja, Jorge García y Herman Sánchez, forman parte de la quinteta mexicana en la competencia del "Impacto Energético" en el Mundial de Robótica FIRST Global Challenge 2018, a relizarse en la Ciudad de México, del 16 al 18 de agosto.Esta competición reunirá a más de mil 300 jóvenes de entre 14 y 18 años, de más de 180 países, quienes buscarán un digno papel en evento organizado por FIRST Global, organización internacional sin fines de lucro, enfocada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que realiza una competencia anual de robótica para jóvenes de todo del mundo.Además de los tres jóvenes chihuahuenses, Santiago García y Frida Sosa, ambos de la capital del país, completan el Equipo de Robótica de México, que se declaran preparados para aplicar sus conocimientos tecnológicos en favor de un mejor ambiente, a través de la competencia del "Impacto Energético", encaminada en esta edición a resolver problemas de eficiencia energética con robots creados por ellos.En este reto han jugado un papel relevante la comandante en jefe Adriana Avitia, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) Campus Chihuahua; así como los mentores David Jáuregui, quien cursa Ingeniería Mecánica en el Itesm, y Juan Pablo Prieto, quien estudia Ingeniería en Mecatrónica en el Itesm.Adriana Avitia destacó que más allá de ganar un premio, la meta que tienen como equipo mexicano es inspirar a jóvenes y niños a que confíen en ellos mismos, que todos los mexicanos sepan de que están hechos y que tienen las capacidades para desarrollase como país.Comentó que las metas en este año son ganar la parte técnica del robot y contribuir con otros equipos para dar lo mejor de ellos mismos en este evento. Dijo que FIRST Global le ha dado la oportunidad de demostrar que juntos es posible lograr el cambio que se queremos para el mundo.David Jáuregui dijo que representar a México les cambió la manera de desarrollar sus actividades, calificó el proceso de largo e interesante, por ver y contribuir a que sus alumnos vayan superando diversos retos y manifestó que representar a México implica una gran responsabilidad.A su vez, Juan Pablo Prieto consideró que México tiene una muy buena posibilidad de llegar lejos, dejar de voltear a otros lados, darse cuenta de que se tiene el talento, los recursos y todo lo que se necesita para salir adelante.Los integrantes del equipo han participado en competencias de robótica que se desarrollan a lo largo del territorio nacional, en donde intervienen escuelas públicas y privadas, y tienen una trayectoria de logros sobresalientes.El grupo, al igual que los equipos de los demás países, construirá un robot capaz de alimentar plantas de energía a escala y desarrollar una red de transmisión de la manera más eficiente, a partir de un kit estándar de piezas.Ángel Berdeja, quien es el programador del equipo se encarga de programar el robot una vez que esté listo, a fin de que quienes lo manejan lo haga bien, rápido, que diversas áreas queden debidamente automatizadas y tener un mejor desempeño a la hora de competir."Es una gran responsabilidad representar a México, que merece una gran representación y creo que con el equipo y el trabajo que estamos haciendo nos va a ir muy bien", señaló.Invitó a los jóvenes a acercarse a las ciencias aplicadas, a que les pierdan el miedo, intentar cosas nuevas y ver que les gusta.Jorge García es el capitán del equipo y uno de los "drivers", es decir, una de las personas que maneja el robot a la hora de la competencia."Representar a México es un gran orgullo porque de toda la gente que pudo haber estado aquí, junto con mi equipo logramos ser los mejores, también es una responsabilidad muy grande porque queremos que los otros países vean lo que los mexicanos somos capaces de hacer cuando estamos enfocados y tenemos toda la dedicación del mundo, que nos vean como personas flojas", afirmó.Relató que años atrás, se metió al equipo de robótica y a la semana se salió porque pensó que sería difícil y cuando volvió se enfocó mejor, le empezó a agarrar gusto y actualmente esa es su pasión, por lo cual invitó a la juventud a salir de su zona de confort y tomen nuevas oportunidades.Herman Sánchez es el mecánico del equipo, por lo que se encarga de crear el mejor robot a partir de las ideas y prototipos que se proponen entre todos los integrantes, con el objetivo de que sea eficaz y que pueda ganar este mundial."Para mí es un gran compromiso porque México es un país que no se valora correctamente en mi parecer, creo que México tiene el talento para ser una potencia del mundo y nosotros vamos a hacer todo lo posible por demostrar eso", expresó.A partir del 16 de agosto, el equipo mexicano buscará competir y hacer alianzas con los representativos de otros países, con el fin de sumar puntos que los lleven al triunfo en el Mundial de Robótica.Ricardo Salinas, fundador de Grupo Salinas y miembro fundador de FIRST Global, es anfitrión y presidente del comité organizador de FIRST Global Challenge 2018 en la Ciudad de México, y busca contribuir a la formación de las futuras generaciones de líderes innovadores.Las personas interesadas pueden visitar los sitios https://first.global y http://www.aztecauno.com/mundialderobotica, donde obtendrán más información sobre este evento.

