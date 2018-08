Investigan si crimen de doctora fue pasional

Chihuahua— La Fiscalía de la Mujer (FEM) determinó que la hipótesis de homicidio se mantiene firme en el caso de la muerte de la doctora Karen Estrada Ávila, de 31 años, y aunque aún no se ha esclarecido el móvil del crimen, la vía pasional es una de las líneas de investigación que se sigue.De acuerdo con la corporación, la asfixia por estrangulamiento quedó claramente establecida como causa de muerte, luego de la necropsia practicada a la víctima, por lo que el caso se investiga como delito doloso, no accidental o posible suicidio como se manejó en algún momento.“La necropsia fue muy específica y se estableció claramente que fue asfixia por estrangulamiento. Se está siguiendo la investigación como delito doloso”, indicó la vocera de la FEM, Jéssica Rentería.Cuestionada respecto del sistema de vigilancia, a través de las cámaras que tiene el hospital donde ocurrió el incidente y que al parecer es tecnología de alta definición, por lo que habría imágenes específicas de los hechos o de un posible responsable, Rentería señaló que “se está trabajando con todo, hay muchas cuestiones que analizar, entre personas y videos, y la información de las cámaras necesita revisarse a fondo”.En cuanto a versiones alternas que apuntan a que la anestesióloga murió de causas naturales o se quitó la vida y que el personal forense de Fiscalía confundió las marcas de estrangulamiento con los intentos por reanimarla que se hicieron en el área de Urgencias del hospital, luego de localizar el cuerpo en el área de descanso de los médicos, Rentería lo descartó.De hecho, puntualizó que las maniobras que se hicieron después del hallazgo también forman parte de la investigación.Según especialistas médicos, al tratar de que Karen Estrada volviera a respirar, a través de una vía mecánica —intubación— quedarían lesiones en laringe y tráquea.Sin embargo, la portavoz de la FEM aclaró que “cuando fue encontrada alrededor de las 7 de la mañana del domingo, ella ya tenía un tiempo muerta, por lo que los hechos pudieron haber ocurrido en las primeras horas del domingo. Al localizarla sin vida, se pensó que fue muerte natural por los golpes en la nariz y en la cabeza. Se procesó la escena del crimen y es a partir de la necropsia que se determinó que su muerte no fue natural”, aseguró.De acuerdo con fuentes extraoficiales allegadas a la doctora Karen Estrada Ávila dentro del área médica, ella habría tenido dos intentos de suicidio previos al evento donde perdió la vida, situación que aparentemente sus familiares cercanos conocen.Según versiones de los consultados, el deceso de la doctora sería un suicidio en el que habría utilizado medicamentos para uso anestésico que no fueron detectados debido a que son eliminados a través del hígado y riñón en un lapso de cinco minutos.Insistieron en que las lesiones de tráquea y laringe obedecen a la intubación orofaríngea que se intentó hacer con el objetivo de reanimarla.Como se informó, el Colegio de Médicos de Chihuahua solicitaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe oficial y detallado sobre el deceso de la anestesióloga. No han confirmado si ya hicieron la petición.En tanto el titular de la FGE, César Peniche, secundó a la FEM al sostener que las investigaciones en torno a la muerte de la doctora incluyen el homicidio.Aunque omitió dar detalles, el fiscal general enfatizó que el estudio forense estableció que la doctora no murió por causas naturales, tal como se pensó en un principio.El fallecimiento de Estrada Ávila ha causado la indignación del personal del hospital en el que trabajaba, así como de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.