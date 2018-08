Érick quería ser trailero...

Chihuahua.- Con apenas 16 años de edad, Érick Eduardo Rojas García, fue encontrado sin vida al lado del camino y junto a una pipa con combustible robado, por lo que la Fiscalía General del Estado lo relaciona con una banda de los denominados huachicoleros.El adolescente era originario de Parral y de acuerdo con las imágenes que compartía en su perfil de Facebook, era fanático de los camiones de transporte pesado como tráileres.Familiares y amigos compartieron decenas de publicaciones para lamentar que a su corta edad encontrara la muerte de esa manera y no cumpliera su sueño de ser trailero.Érick era el más joven de las cuatro personas que fueron abatidas a tiros el 31 de julio pasado en las inmediaciones del municipio de Satevó. Sus cuerpos quedaron junto a igual número de pipas en diferentes kilómetros, del 51 al 26, de la vía corta Chihuahua-Parral.Por la mañana de ese día, las autoridades ubicaron los restos, así como el de un agente ministerial en el kilómetro 17 de la carretera Satevó–Delicias y ni la Fiscalía General del Estado ha precisado por qué se encontraba ahí ya que estaba solo y no fue en el marco de un operativo.Además del menor de edad quien era estudiante, se identificó a Jorge Antonio Delgado Barraza, de 19 años y quien era empleado en un puesto de hamburguesas; Félix Jerónimo Cano Gutiérrez, de 32 y de oficio chofer, así como José Cosme Sinaloa Ramírez, de 48 años y también transportista.Érick y Jorge eran amigos en redes sociales y su círculo de amistades giraba en torno a un ambiente de choferes de carga pesada. Compartían imágenes de tractocamiones con leyendas referentes al enaltecimiento de este oficio y ambos publicaban videos al conducir los pesados vehículos, así como escenas entre amigos como en cualquier perfil de Facebook, de personas de su edad.Familiares y amigos se refieren a Érick aún como un niño, “el niño más maravilloso del mundo”, le llaman algunos de sus conocidos quienes en su imagen de perfil colocaron moños negros con su fotografía.La Fiscalía no ha proporcionado más información de lo que enmarcó como una banda de huachicoleros que transportaba más de 33 mil 900 litros de gasolina de procedencia ilícita en las pipas, también rafagueadas. Solamente se indicó que habría sido un ataque de un grupo criminal contrario.Lo cierto es que Érick y Jorge reflejan la problemática social ante la expansión del robo de combustible, que cada vez refina más sus estructuras operativas y recluta para ello, a menores y jóvenes con el fin de que desempeñen puestos como “halcones” y choferes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.