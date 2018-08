Dejó a su propio hijo tirado en la calle junto con los demás

Chihuahua.- Berenice Gutiérrez Miramontes, señalada por los sobrevivientes del descomunal choque como la conductora de la camioneta que provocó la muerte de cinco jóvenes y dejó heridos a siete más, ya fue “boletinada” por miles de usuarios a través de la red social de Facebook para dar con su paradero.A casi una semana de la tragedia ocurrida en la vialidad Los Nogales y la avenida Venceremos, la Fiscalía General del Estado no ha podido establecer siquiera quién conducía el vehículo pese a los testimonios de los tripulantes afectados.Tampoco requirió en su momento a la propietaria de la pickup marca GMC Sierra, modelo 2008, placas EC-40675, precisamente Berenice Gutiérrez, quien tiene residencia en Estados Unidos y a ello, se atribuye que ya no se encuentre en el estado.De ahí que los usuarios activaron un protocolo paralelo para hacer ese trabajo de localización y comenzaron a difundir un mensaje de búsqueda, enseguida la publicación se viralizó al ser compartida en más de 5 mil ocasiones y recibido más de mil 500 reacciones así como mil 300 comentarios.“SE BUSCA: Responsable de homicidio de 5 jóvenes en la vialidad Los Nogales. Es madre de uno de los accidentados... Se identifica en Facebook, como Gutz Ber, en las fotografías de su perfil se aprecian viajes a Oklahoma, en específico Tusla, así como imágenes donde aparece su camioneta marca GMC Sierra, placas EC-40675, y en la cual viajaba una docena de jóvenes en la caja, que al momento del impacto, salieron disparados”.De ese modo, familiares y amigos de las víctimas encontraron una plataforma alternativa para ubicar a la dueña de la 'troca'.De ahí que una usuaria escribió en Facebook, que no tardaría en encontrarla, “aquí nos topamos en Oklahoma City esto no se va a quedar así”.En los mensajes, los cibernautas no dejan de mostrarse sorprendidos al saber que el día del accidente –la madrugada del domingo pasado— entre los lesionados al parecer, se encontrara el propio hijo de Berenice, Miguel Muñoz Gutiérrez, de 13 años y lo habría dejado tirado en la calle junto con los demás, cuatro de los cuales murieron al instante: Elián Terán Romero, de 16 años; Christian Nava Mancha, de 23; Christian “Ostin” Villagrán García, de 24 y su prima Valeria Manrique Olivas, de 18 años. Posteriormente en el hospital, falleció Luis Fernando Aguilar Núñez, de 19 años.En tanto que resultaron heridos Joel González López, José Luis Rodríguez Olivas, Francisco Román González, Brandon González Montoya, José Gabriel “Bryan” González Barraza y Marco Antonio Gómez Veleta, además del niño.Los testimonios han coincidido en apuntar que ella habría ido al volante, incluso Carlos Reyes, director de Vialidad, señaló en días pasados que por la forma en que estaba el asiento del conductor y por objetos que encontraron en el interior de la camioneta, se presume que conducía una mujer y que iba a más de 130 kilómetros por hora.También ha sido revelador que los sobrevivientes refirieran que ella se encontraba en estado de ebriedad e intoxicación, y que entre más le pedían a gritos que se detuviera para bajarse, ella más aceleraba.Asimismo, se ha comentado con especial énfasis que ella tendría residencia o ciudadanía en Estados Unidos, donde a decir de sus vecinos en la colonia El Porvenir, se iba por temporadas a trabajar y según se indicó, en un accidente de trabajo habría perdido la mano derecha y por ello, siempre usaba un guante negro en la prótesis.Uno de los habitantes del sector, incluso refirió haberla vista un par de horas después en su domicilio, sacando maletas y abordando un auto, en el cual otra persona la esperaba. Desde entonces, los residentes del área no la han vuelto a ver.

