Los despiden, les ofrecen reinstalarlos y luego les dicen que 'siempre no', acusan

Chihuahua– Exempleados de Pensiones Civiles del Estado (PCE) exigieron al director de la institución Alberto Herrera González que cumpla el ofrecimiento hecho el pasado martes durante la manifestación de reinstalarlos en sus puestos de trabajo luego de haber sido despedidos de manera injustificada.Raquel Salinas Rodríguez, una de las empeladas despedidas y con promesa de volver a su área de trabajo, dijo que el ofrecimiento hecho por Herrera se cumplió por dos días pero luego, el pasado viernes –en su caso– fue avisada de que “siempre no podía seguir trabajando allí”.Narró que después de la manifestación del 31 de julio en la explanada de PCE, se le planteó al director la situación de los trabajadores y él envió a un grupo de 6 personas a la oficina de recursos humanos para que fueran reinstaladas en sus puestos.Sin embargo, según Salinas, no se hizo ningún trámite oficial ni se firmaron documentos que dejaran asentada legalmente la reinstalación. Además, señaló, tendrían que haber acudido a la Junta de Conciliación y Arbitraje para firmar un acuerdo entre las partes, cosa que tampoco sucedió.A pesar de eso les informaron que se presentaran a trabajar en sus antiguos espacios, pero al hacerlo, a pesar de que el director dijo que reinstalarían a todos, sólo aceptaron a 6 y las condiciones de trabajo fueron distintas.Ahora, dijo, lo que piden es que “el señor cumpla su palabra, que se haga justicia porque no se nos está dando un trato justo”.De acuerdo con Salinas, a ella la despidieron sin pagarle una liquidación acorde con su antigüedad y “gentilmente” le ofrecieron 19 mil pesos y una carta de recomendación para que se fuera.

