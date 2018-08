Chihuahua— “Ciudad Juárez es el epicentro del dolor porque no se han tenido las políticas públicas adecuadas para atender la violencia que ha prevalecido y sigue prevaleciendo en esa frontera”, dijo ayer Juan Carlos Loera de la Rosa, coordinador estatal de programas sociales de la próxima administración federal.El hecho violento más reciente, la masacre de 11 personas el pasado viernes en en la colonia Praderas de los Oasis, ocurre en la antesala de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la frontera para encabezar el inicio de los llamados foros de pacificación.“Juárez desafortunadamente en un momento se le catalogó como el epicentro del dolor y empieza a resurgir con ese sentir por todo lo que está sucediendo en eventos violentos”, expresó Loera, respecto a las jornada violenta que en menos de 24 horas dejó al menos 20 homicidios en esa ciudad.Loera consideró que faltan estrategias de seguridad para atender las causas, no sólo los efectos.“Se han tenido estrategias de seguridad encaminadas al trabajo policiaco, pero no se han atendido las causas, se han ido sobre los efectos. Necesitamos enfocarnos en lo preventivo, atender a los jóvenes, al campo mexicano, la región serrana donde no hay opciones para que la gente se integre a la legalidad y donde lo único que hay para trabajar son actividades ilícitas”, manifestó.Reconoció que la fecha del foro coincide con sucesos muy lamentables, pero consideró atinado que el próximo presidente haya escogido Ciudad Juárez para iniciarlos.Andrés Manuel López Obrador estará el próximo martes en el primer foro “Por la Pacificación y Reconciliación Nacional”, que se realizará en Ciudad Juárez.En el estado de Chihuahua se harán también dos foros comunitarios, uno en Cuauhtémoc el 22 de septiembre y el otro en Guachochi el 24 de ese mismo mes.

