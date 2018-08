Chihuahua— La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) otorgó una calificación de 8.5 al Cereso Estatal No. 1, siendo de los mejores calificados a nivel estatal.En el informe anual correspondiente a 2017 se indica que el Cereso Estatal No. 1 de Aquiles Serdán no cuenta con suficientes programas para la prevención y atención a incidentes violentos, así como programas de desintoxicación e indica que la capacidad de población está superada en un 29 por ciento.A pesar de esto, el ombudsman José Luis Armendáriz, afirmó que no existe “autogobierno” en el interior del centro penitenciario, pero constantemente los grupos delictivos buscan arrebatar el control a los custodios, por tal motivo aseguró que es necesario fortalecer las estrategias de seguridad al interior de estos centros.El titular de la CEDH se refirió al asesinato de Juan Antonio Padilla Juárez, “El Genio”, como un hecho lamentable, pues él estaba bajo custodia y se supone que las autoridades penitenciarias deben garantizar la seguridad de cada uno de los reclusos; está estipulado en los derechos humanos de cada reo.Comentó que el personal del organismo acudió al Cereso de Aquiles Serdán, a fin de tomar nota de lo sucedido y los elementos necesarios para realizar una investigación, pero afirmó que la CEDH no puede actuar de oficio, al menos de que se presente una denuncia.El informe que la CEDH presentó respecto a este centro, se establece que tiene una capacidad para albergar a 2300 internos, y al mes de diciembre del 2017, contaba con una población de 2968 internos.Dentro de las observaciones realizadas, menciona que a pesar de que sí existe una separación entre internos procesados y aquellos que ya han sido sentenciados, persiste la convivencia entre internos en todos los módulos, aunque es de reconocerse que cada grupo sí se encuentra separado por pasillo al interior de los módulos.• Relacionados con la situación jurídica de los internos / 8.5• Que garantizan una estancia digna y segura en prisión / 8.2• Que garantizan su integridad física y moral / 8.2• Que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas / 8.6• Derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno / 8.8• Que garantizan el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones / 8.9• De grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias / 8.6• Calificación final / 8.5

