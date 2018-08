Quieren que Ávila comparezca ante pleno del Congreso

Chihuahua— Luego de que el secretario de Salud Ernesto Ávila, canceló su comparecencia ante dicha comisión del Congreso por salir de vacaciones, la legislatura lo citó a rendir cuentas ante el pleno, es decir ante los 33 diputados, aunque aún no está definida la fecha.El encuentro con la Comisión estaba programado para ayer, sin embargo por su período vacacional, según lo informó oficialmente al legislativo, acudió en su lugar el subsecretario de Egresos de Hacienda, Eduardo Fernández.Luego de la reunión de comisión, la presidenta de ese grupo legislativo, Rocío Sáenz, presentó un exhorto ante la Diputación Permanente, que sesionó ayer, y consideró una falta de respeto la ausencia de Ávila ante la serie de presuntas irregularidades existentes en la dependencia que encabeza.“La Secretaría de Salud actualmente se encuentra inmersa en una problemática de trascendencia ante diversa índole de situaciones que han puesto en evidencia un desempeño descuidado y situaciones que son de necesaria aclaración por parte de su titular”, expuso.Puso ejemplos como el desabasto de medicamentos en el Instituto Chihuahuense de la Salud, o los líos legales con la empresa farmacéutica Egro, a la cual el año pasado se le adjudicó un contrato por hasta 80 millones de pesos y los cuales no le han pagado.“Del desabasto de medicamentos, el secretario se ha limitado a contestar que las empresas farmacéuticas no licitan y que dichas claves quedan desiertas, lo que trae consigo que miles de chihuahuenses que cuentan con el servicio de ICHISAL y Pensiones Civiles del Estado, cuenten con un mal servicio médico a pesar de que quincenalmente se les descuente el pago correspondiente en la nómina”, precisó.Indicó que la administración de Ávila es deficiente, y ahora se justifica al no asistir a la comisión de Salud del Congreso con el argumento de estar de vacaciones.“Me parece una falta de respeto y de cuidado que atenta contra la gobernabilidad el hecho de que el secretario se excuse de esa manera, pues la función pública no tiene descanso y ante tal situación de descontrol debería dársele prioridad al mandato que desempeña antes que la recreación personal debido a la importancia del cargo que ostenta”, condenó.

