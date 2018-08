'Pasaron reos horas en el patio desnudos'

Chihuahua— La situación dentro y fuera del Centro de Reinserción Social número 1 se regularizó ayer, luego de la riña desatada el pasado jueves que concluyó con el asesinato de Arturo Padilla “El Genio”.Familiares accedieron al lugar luego de esperar horas sin saber sobre el estado de los internos.Luego de entrar comentaron que sus familiares reclusos se encontraban bien, no obstante destacaron que estuvieron expuestos alrededor de seis horas desnudos y boca abajo mientras se terminaba con los operativos.Asimismo algunos presentaban lesiones leves luego del operativo que se desató en el módulo 4 pero cuyo operativo se extendió a la revisión de todos los internos informaron.Varias horas duró el operativo en el lugar en el cual se registraban los vehículos de personas que pretendían acceder al sitio, en su mayoría para saber algo sobre el estado de los internos.Fue el mismo día cuando se liberaron las calles, sin embargo no hubo acceso para personas ajenas al Cereso, mientras que hasta ayer, luego de horas de espera pudieron entrar visitantes.Según expresó la portavoz del Centro el código negro, por el cual se impedía la entrada y salida de cualquier individuo ajeno al operativo terminó el mismo día del altercado.Oficialmente se manejó la cifra de un muerto en el lugar, quien fuera el líder de la banda Los Aztecas, Arturo Padilla, mientras que cuatro personas presentaron lesiones y fueron atendidas en el hospital dentro del Cereso, sin embargo personas que se encontraban de visita al momento del altercado señalan haber visto a un número más alto de internos heridos.Los cuatro reos que resultaron heridos en la riña fueron dados de alta del hospital del centro carcelario y no ameritaron mayor atención médica fuera del penal.La portavoz de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, Alejandrina Saucedo reportó que se continua investigando y revisando los videos del módulo donde perdió la vida Juan Antonio Padilla Juárez alias “El Genio, para fincar responsabilidades.Para este sábado se tiene programado sin contratiempos, las visitas de familiares de los reos a partir de las nueve de la mañana.Sobre si había cámaras de vigilancia en el módulo 4, donde ocurrió la riña, específicamente donde fue asesinado Juan Antonio Padilla, la funcionaria respondió que sí; “los videos están siendo analizados por los peritos y policías investigadores”, dijo.

