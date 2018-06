Suman cuatro cuerpos localizados en la mina Río Tinto

Chihuahua— Habitantes de las comunidades cercanas a la mina Río Tinto mantienen la esperanza de localizar a algún sobreviviente en el derrumbe de los “jales”, ocurrido el lunes pasado en la comunidad de Cieneguita de Oro, del municipio de Urique.Por ello, sin el equipo adecuado, aun en difíciles accesos y “con las uñas”, los propios trabajadores y rescatistas voluntarios encontraron dos cuerpos más.Se indicó que el jueves pasado, precisamente en el área donde reventó la presa de los “jales” y se desbordaron los químicos, escurrimientos y escombros, se localizaron los cadáveres de dos personas, cuyas identidades no se han proporcionado.Respecto de los primeros cuerpos que se ubicaron el martes pasado, se informó que se trataba de Óscar Gabriel Castellón Domínguez, de 22 años y Jacobo González Vázquez, de 37 años. Sobre los restos óseos que hallaron de otra persona cerca del lugar aún no se ha confirmado si se relaciona con el accidente suscitado en la mina.Eduardo Rivera, voluntario que llegó desde los primeros días al lugar, comentó que es conmovedor que los pobladores se han volcado a realizar los trabajos de búsqueda a pesar de que carecen de equipo.“Son ellos los que bajan el cañón y sacan a las víctimas”, subrayó al precisar que los trabajadores de la minera están enfocados en localizar a sus compañeros que aún permanecen desaparecidos, a pesar de que las jornadas llegan a ser de 12 a 14 horas.En el quinto día, a partir del derrumbe de la presa, lo que se mantiene firme es la esperanza de encontrar sobrevivientes y no cesan en la búsqueda, aun cuando los trabajos son complicados.Rivera, quien arribó desde Sinaloa, reiteró que gracias al empeño de los pobladores de la región y los empleados, aún con los pocos recursos que tienen a su alcance, tienen confianza de encontrar a más mineros.Explicó que hasta el momento no ha detectado que exista contaminación que amenace el entorno, además de que han podido descartar la versión de que en el derrumbe habría indígenas sepultados.El rescatista describió que ha utilizado un dron para sobrevolar las áreas del derrumbe y donde encuentran algún indicio, orientan a las cuadrillas para que se dirijan hacia el punto.Dijo que trabajan bajo la coordinación de Protección Civil, pero recalcó la entrega de los pobladores y los trabajadores a pesar de las limitantes. “El mérito y esfuerzo de la extracción se lo llevan ellos que se la rifaron para meterse al cañón y descender con las uñas, sin equipo de protección, pero con mucha entrega para sacar a sus compañeros, vecinos, amigos o familiares, nosotros sólo llegamos a apoyarles”, según publicó el rescatista en su cuenta de Facebook.De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, la lista de desaparecidos solamente bajó de siete a cinco, en tanto no identifiquen y corroboren el más reciente hallazgo de los dos cuerpos.Se indicó que el personal del Servicio Médico Forense en Cuauhtémoc no ha determinado la identidad de los restos (un torso, un pie izquierdo y al parecer un peroné) que se localizaron el miércoles pasado, en el ejido El Cancel.De ese modo, en la lista de desaparecidos figuran: José María Santini Vega, Óscar Iván Manjarrez Vázquez, Román Rodríguez Chávez, Montserrat Cervantes Orduño y Juan Escalante Valenzuela.

