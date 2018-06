'Abusa Fiscalía de testigos protegidos en caso de exduartistas'

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) está abusando de la figura del testigo con identidad reservada, comúnmente llamado “testigo protegido”, en las carpetas que se han judicializado por actos de corrupción en contra exfuncionarios de la pasada administración estatal, destacaron organismos nacionales de abogados.La presidenta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C. (Concaam), Alba Herlinda Flores Domínguez, puntualizó que manipular de ese modo un proceso judicial, como se exhibió en el proceso contra el exalcalde Javier Garfio Pacheco, se presta a la extorsión.“Con el simple hecho de que un testigo reservado, declare ante el Ministerio Público (sic) 'yo lo ví', 'a mí me consta' o 'a mí me dijeron', sin aportar mayores pruebas ni sustento ya es preocupante porque está mal utilizada la figura (de testigo con identidad reservada), incluida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el testigo con el propósito de protegerse a sí mismo, puede acusar o decir imputaciones faltas de veracidad”.Al analizar el proceso de Javier Garfio, como ejemplo de los casos contra exfuncionarios, la líder de los abogados confederados cuestionó: ¿Cómo se puede refutar esa declaración, si no viene sustentada? Y sin embargo la FGE la toma como cierta para en su momento judicializar los asuntos.Subrayó que “estamos observando que a los defensores y a los propios acusados no se les revela la identidad de los citados testigos con identidad reservada, lo cual al contrario, debe facilitarse para que se tengan todos los elementos de prueba y por ciertas las declaraciones que ellos hacen”.Estamos ante una presencia novedosa de esta figura, pero en la realidad no se está aplicando como debe ser, ya que en otros países se usa bien esa figura, sustentada en investigaciones, en declaraciones, en pruebas, enfatizó Alba Herlinda Flores.Sobre la presunta manipulación del proceso judicial y en la audiencia de procedimiento abreviado donde fue sentenciado el exalcalde Javier Garfio Pacheco a tres años de cárcel pero goza de libertad condicional, la presidenta de Concaam advirtió que pudieron haberse usado declaraciones de testigos con identidad reservada, como casos de extorsión.“Se presta a que las autoridades le digan (sic), 'tú me tienes que decir, si conociste de esto, si no te voy a procesar a ti también', y muchos de ellos, forzados para liberarse de un proceso penal en su contra, declaran lo que quieran las autoridades, pero no hay pruebas que sustenten ese dicho”.Se puede prestar además a que les digan a estas personas (testigos); “tú acepta lo que dice la FGE, que tú hiciste, que tú firmaste, etc. y no te procesamos y el imputado finalmente acepta en un juicio abreviado recibiendo una sentencia menor, aunque en el caso del ingeniero Garfio en realidad nunca supimos qué sucedió con la reparación del daño, manifestó.Alba Herlinda Flores agregó el caso del empresario presuntamente beneficiado con la compra de 190 hectáreas en el ejido Labor de Terrazas, Benito Adolfo Tagle Rodríguez, quien intentó devolverlos al patrimonio público estatal y con la presencia de un notario le negaron esa intención, lo anterior hasta que obtuvieron una confesión del ingeniero Javier Garfio, aceptando su participación en el delito de peculado agravado en el juicio abreviado celebrado el 20 de octubre de 2017.“¿Cuántos casos más habrá? No se sabe”, reflexionó la entrevistada.