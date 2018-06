Corral, eres una basura: Twiteros

Usuarios de las redes sociales le recordaron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, las acusaciones que lanzó contra el ahora candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, durante el debate interno por la dirigencia nacional del PAN, llevado a cabo el 31 de julio de 2015.“Carajo, ya era hora! De llamarle a las cosas por su nombre @EPN es responsable del régimen + corrupto y corruptor de los últimos 50 años, no puede ni debe quedar impune. Como tampoco debe llegar @LopezObrador que ya pactó, convertido en lo que tanto criticó: un ambicioso vulgar”, publicó el pasado 8 de junio en Twitter, a las 20:34 horas.Corral también fue criticado porque la cuenta con que etiquetó al líder de Morena, no es correcta. La mayoría de los reproches vinieron de seguidores del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).“¿O sea son falsos los videos donde Corral acusa a Anaya de corrupto?, ¿es falso que Anaya se la pasó aplaudiéndole todo a Peña Nieto y votando a favor por las reformas que han destrozado al país?, cuestionó Alberto Gastelum (@albertt1).Otros twiteros se aplicaron en el sarcasmo. Uno de ellos fue Juan Pablo Ybarra (@juanpabloybarra).“Firme, dura y sin cuartel de este gran hombre antisistema”, escribió junto a varias imágenes donde se ve a Anaya cerca del presidente Enrique Peña Nieto.Los cibernautas también le recordaron el apoyo del panista a las reformas estructurales de Peña, mientras fue diputado federal, entre 2012 y 2015.“EPN es responsable del régimen más corrupto y represor… así como el PAN y el PRD que lo apoyaron y avalaron sus reformas. Lamentablemente para ti millones de mexicanos tenemos memoria. Y aprende a dar mención, ésa no es la cuenta de #AMLOPresidente2018 (si serás inútil)”, opinó el usuario @comsatori.La avalancha de críticas contra Corral subió de tono al paso de las horas. Los comentarios más críticos fueron un día después de la publicación, el 8 de junio.@Javier_Corral eres una basura, farsante. Aunque inventes pactos que sólo existen en tu podrida mentecita. CAnaya no subirá puntos. Eres igual de mitómano que @RicardoAnayaC y estoy viendo que también psicópata, pobre Chihuahua con un tipo nefasto como tú”, apuntó José Cruz (JoseCruz12).La lluvia de críticas tras la publicación de Corral en su cuenta oficial de Twitter no ha cesado y hasta este 9 de julio continúan. El twit fue fijado en la parte superior.

