Chihuahua— Voluntarios que acudieron al municipio de Urique para participar en los trabajos de búsqueda de desaparecidos señalaron ayer que las autoridades no cuentan con un plan de contingencia bien estructurado, ya que ellos llegaron al día siguiente de que se reventó la presa de jales en la mina y 24 horas después les asignaron tareas, cuando situaciones así son una carrera contra el tiempo.A través de sus cuentas en redes sociales, varios rescatistas expusieron lo anterior al destacar que Protección Civil del Estado no marca la pauta a seguir, incluso advirtieron que las autoridades no están informando que además de los siete trabajadores desaparecidos, habría pobladores de comunidades rarámuris que no han sido localizados.Aun cuando se trató de contactar directamente a los voluntarios para abundar en la información respecto de otros habitantes del área cuyo paradero se desconoce, no fue posible entablar comunicación ya que en la zona se carece de señal.De acuerdo con los testimonios que algunos de ellos vertieron en sus perfiles de Facebook, se ha recibido apoyo de municipios aledaños, inclusive de brigadistas enviados por el gobierno sinaloense y no obstante, priva la descoordinación por parte de las autoridades estatales, a pesar de que el tiempo es un factor decisivo.Carlos Hernández, quien viajó a Urique desde Sinaloa y que forma parte de la empresa Pack Tours, indicó que fue para ayudar en los trabajos de rescate en la mina Río Tinto, utilizando su equipo de búsqueda que incluye un dron para hacer vuelos de reconocimiento.En redes sociales, expuso que el martes al mediodía tanto él como otros rescatistas todavía no habían recibido indicaciones para empezar los trabajos de búsqueda.“Qué impotencia no poder movernos, solicitaron el apoyo con drones y llegamos muy temprano con la 'troca' fallando, nadie de las autoridades me decía nada y me metí hasta la reunión oficial que se tenía, todos me mandaron con Protección Civil, él no me da luz verde de apoyar, me dice que hasta mañana... La gente del pueblo nos ha abastecido de comida, gasolina y bomba de gasolina nueva que la pusieron en un taller de la mina, desde las 12 no sabemos de los encargados de Protección Civil, desconocemos qué tenemos que hacer mañana a primera hora, la gente exige información, nos presiona que salgamos a apoyar pero sin el permiso de Protección Civil no podemos hacer mucho pues creemos que fuera de protagonismo pudiera ser alguna clase de estrategia”, narró.Hernández agregó que las autoridades les informaron a los familiares que los drones ya estaban buscando a los desaparecidos, pero expuso que en su caso no habían recibido indicaciones.“Estamos en espera de que suban las brigadas para pegarnos a ellos... Ah por cierto, me acaban de avisar los familiares de los desaparecidos que Protección Civil les dijo que ya andan los drones en la búsqueda, yo no recuerdo ni nosotros ni el equipo de Ángel Eduardo Rivera Medina con sus drones que andemos por allá”, expresó.Por su parte, Rivera Medina, de Culiacán Adventure, advirtió que el asunto se está minimizando y hay más desaparecidos.“Estamos bien, ya llegamos a Cieneguita Lluvia de Oro. La situación es totalmente diferente a lo que cuentan los medios, lo minimizan, también hay tarahumaras desaparecidos y no se sabe en realidad, la cantidad exacta de personas desaparecidas”, puntualizó.