Recuperan cuerpos de otros dos mineros

Chihuahua— Luego de tres días de inspección en el lugar del accidente ocurrido en el mineral Río Tinto, en Cieneguita, municipio de Urique, ayer se recuperaron los cadáveres de dos trabajadores, informó el coordinador de Protección Civil Estatal, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón.El funcionario dijo que se trata de los cuerpos de Jacobo González Vázquez y Oscar Castellón Domínguez, quienes fueron identificados por sus familiares.En las labores de rescate se contó con la ayuda de un helicóptero y la participación de los 150 rescatistas de distintas corporaciones, de varios municipios circunvecinos y hasta del estado de Sinaloa.En el accidente de la mina Río Tinto fueron siete los trabajadores reportados como desaparecidos.La Fiscalía General del Estado había reportado la localización de un cuerpo en los alrededores del lugar, que hasta el momento no ha sido identificado.‘Hay también tarahumaras desaparecidos’Voluntarios que acudieron al municipio de Urique para participar en los trabajos de búsqueda de desaparecidos denunciaron ayer que las autoridades no cuentan con un plan de contingencia bien estructurado.Afirmaron que ellos llegaron al día siguiente de que se reventó la presa de jales en la mina y 24 horas después les asignaron tareas, cuando situaciones así son una carrera contra el tiempo.A través de sus cuentas en redes sociales, varios rescatistas expusieron que Protección Civil del Estado no marca la pauta a seguir, incluso advirtieron que las autoridades no están informando que además de los trabajadores desaparecidos, habría pobladores de comunidades rarámuris que no han sido localizados.Aun cuando se trató de contactar directamente a los voluntarios para abundar en la información respecto de otros habitantes del área cuyo paradero se desconoce, no fue posible entablar comunicación, ya que en la zona se carece de señal.De acuerdo con los testimonios que algunos de ellos vertieron en sus perfiles de Facebook, se ha recibido apoyo de municipios aledaños, inclusive de brigadistas enviados por el Gobierno sinaloense y no obstante priva la descoordinación por parte de las autoridades estatales.Carlos Hernández, quien viajó a Urique desde Sinaloa y que forma parte de la empresa Pack Tours, indicó que fue para ayudar en los trabajos de rescate en la mina Río Tinto, utilizando su equipo de búsqueda que incluye un dron para hacer vuelos de reconocimiento.En redes sociales, expuso que el martes al mediodía tanto él como otros rescatistas todavía no habían recibido indicaciones para empezar los trabajos de búsqueda.Hernández agregó que las autoridades les informaron a los familiares que los drones ya estaban buscando a los desaparecidos, pero expuso que en su caso no habían recibido indicaciones.Ángel Eduardo Rivera Medina, de Culiacán Adventure, advirtió que el asunto se está minimizando y hay más desaparecidos.“Estamos bien, ya llegamos a Cieneguita Lluvia de Oro. La situación es totalmente diferente a lo que cuentan los medios, lo minimizan, también hay tarahumaras desaparecidos y no se sabe en realidad, la cantidad exacta de personas desaparecidas”, puntualizó.Desde el martes pasado, la Cruz Roja informó tener personal en el lugar. “Se encuentran 11 elementos de Cruz Roja Mexicana Delegación Chihuahua y La Junta con tres unidades en operaciones de rescate y a la espera de encontrar personas aún con vida”, se estableció a través de su cuenta. (Orlando Chávez / El Diario)