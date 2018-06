Piden no autorizar asentamientos en zonas de riesgo

El Estado pidió al Municipio no autorizar que familias se asienten en zonas de alto riesgo como los vasos de los diques, ni realizar obras en esos puntos, dijo el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado.“Lo que nosotros hemos insistido una y otra vez al Municipio, que no debe autorizar esos asentamientos, mucho menos estar realizando obras en esas zonas de riesgo. Deploramos que no se haya atendido las recomendaciones que una y otra vez realizamos sobre el tema”, dijo.De gira de trabajo en Ciudad Juárez, indicó que quedar bien con la gente, el Ayuntamiento pone en riesgo a la población.“Por salir al paso, de quedar bien momentáneamente con la gente, en realidad se están haciendo inversiones que a la postre van a tener un riesgo muy fuerte, esas personas deben ser reubicadas de esa zona y no se puede seguir construyendo ahí ningún tipo de obra”, indicó.Señaló que corresponde al mismo Ayuntamiento intervenir para reubicar a quienes ya se encuentran en las zonas de riesgo.“Esa es una parte que corresponde a la autoridad municipal, nosotros no tenemos esa función”, añadió.El mes pasado, la Unidad Estatal de Protección Civil, Zona Norte, identificó a 80 familias asentadas en los diques del Poniente de la ciudad, las cuales se encuentran en riesgo ante la inminente llegada de la temporada de lluvias, advirtió el titular del área operativa de esa dependencia, Gabriel Estrada.En conferencia conjunta con el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Jorge Domínguez Cortés, se dio a conocer que también hay una colonia completa asentada en el vaso de un dique ubicado en el eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza.

