'Mina en Urique presentó fallas y autoridad las omitió'

Chihuahua— Para los familiares de los mineros desaparecidos tras el desbordamiento de una presa de jales de la mina Cieneguita, esta tragedia es parte de una omisión de las autoridades a cargo de la misma.A pesar de que días antes la estructura había presentado fallas, esto no fue motivo para que los trabajadores suspendieran sus actividades, derivando en la tragedia que aún tiene en vilo a los seres queridos de siete personas desaparecidas, y que para algunos, a estas alturas, no hay esperanza de encontrarlos con vida, relataron familiares de las victimas.Guadalupe Chávez, esposa de Juan Escalante, de 26 años, y quien permanece desaparecido, aseguró en entrevista telefónica desde el lugar de los hechos que los encargados de la zona de trabajo “sabían que la presa estaba mal hecha, de pura tierra y sin materiales buenos y aun así los mandaron a trabajar (a los mineros)”.Para la esposa y madre de un niño de casi tres años, desde el lunes que se enteraron del hecho han vivido momentos de desesperanza, pues según detalló, hasta el momento muchos de quienes se encuentran en el lugar sólo pueden observar y esperar lo peor.“Nosotros estamos buscando por los lugares donde bajaron todos los desechos, hay mucha gente aquí de los pueblos, pero no podemos hacer más. Ahorita los rescatistas están entrando a los lugares sin acceso”, comentó.No obstante para Guadalupe el clima que se respira es de tristeza y frustración, e incluso en pláticas con el gobernador Javier Corral han levantado ya una exigencia de justicia, pues incluso el trato de la minera para con ellos, dijo, ha sido lamentable pues no se acercaron “ni a ofrecer un vaso de agua”, argumentó.Sin embargo son los rescatistas quienes les dicen que mientras no encuentren los cuerpos, hay esperanza de que las víctimas permanezcan con vida.Juan Escalante es padre de tres hijos y se desempeñaba como operador de un camión pesado de volteo o dumper; al momento de la catástrofe se encontraba en su puesto de trabajo, labor que inició hace apenas un año, y a través de redes sociales su familia ha expresado su preocupación con mensajes tales como:“Y seguimos sin recibir noticias de ti Juan Escalante para toda la familia ha sido todo muy duro y todos seguimos orando y pidiendo por ti para que vuelvas con bien, dios es muy milagroso y no perdemos la fe de que estas con bien... Confio en ti mi señor y donde quiera que este que este con bien!”, se lee en uno de los mensajes publicado por Limberth Valenzuela, primo de Juan.Siete personas se encuentran desaparecidas y han sido identificadas como: José María Santini Vega, Óscar Manjarrez, Abraham Salmerón, Román Rodríguez, Óscar Castellón, Monserrat Cervantes y Juan Escalante. Los dos lesionados son José Bustamante Aguirre y Antonio Vega Trasviña.

