Sigue Salud estatal trabajando 'con el puro vuelito'

Médicos y personal de enfermería de los hospitales estatales en Ciudad Juárez continúan trabajando entre carencias que no han resuelto las autoridades de Salud.Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) se quejaron de que el rezago sigue siendo evidente sobre todo en la falta de personal, medicamentos e insumos.En el Hospital Infantil de Especialidades, por ejemplo, el material para las cirugías está en mal estado y sólo un quirófano de dos funciona, indicaron.“Por ejemplo en cirugía pediátrica, faltan cirujanos pediatras, faltan anestesiólogos; si sale uno de vacaciones nadie lo va a cubrir”, dijo una fuente. “Se posponen cirugías o se tienen que mandar al Hospital de la Familia”.Un caso similar ocurre en el Hospital de la Mujer, donde según personal que ahí trabaja, el equipo de laparoscopía sigue sin ser instalado.De acuerdo con empleados, esa unidad carece de suficientes sábanas y batas para las pacientes.Además, la falta de insulina es una constante en este hospital, indicaron trabajadores.Afirmaron carecer de instrumental quirúrgico de calidad como pinzas, tijeras y suturas, además de cepillos, jabón y desinfectante para manos.“No han avanzado en las jubilaciones, la homologación de salarios y el reconocimiento de la antigüedad”, dijo un empleado, quien pidió que su nombre no fuera publicado.Ernesto Ávila Valdez, secretario de Salud del Estado, dijo que el abasto de medicamentos se encuentra cercano al 70 por ciento.De acuerdo con el funcionario, Salud tiene problemas para abastecer todas las claves de fármacos debido a que el Estado todavía debe dinero a las farmacéuticas desde la administración pasada.“Las farmacéuticas no nos quieren surtir”, dijo Ávila Valdez, quien detalló que la deuda asciende a unos mil 200 millones de pesos en medicamentos y materiales de curación.El gobernador Javier Corral Jurado sostuvo ayer una reunión con personal del Hospital General para hablar entre otras cosas sobre el tema de la homologación laboral.

