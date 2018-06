Chihuahua— El fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel declaró que ya iniciaron una carpeta de investigación por el desbordamiento de la presa de jales en la mina Río Tinto, ubicada en Urique.“Hemos recibido reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil y ya se trasladó la Comisión Estatal de Seguridad para auxiliar en los trabajos y una aeronave de la Policía Federal con personal de Gobernación se están haciendo presentes en aquella región”, explicó.“Nosotros estamos iniciando una carpeta de investigación para poder establecer cuáles fueron las circunstancias en las que se da este incidente”, expresó.Manifestó que la investigación determinará si hay una responsabilidad por parte de la empresa minera o si fue un error humano.Entrevistado ayer en la sede de la FGE, César Peniche declaró que se trasladaron al lugar del desbordamiento elementos del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).Cuando se le preguntó cuantas personas estaban desaparecidas César Peniche dijo que no tenía el reporte oficial.“No tenemos todavía un reporte oficial de víctimas y de personas desaparecidas, hasta el día de ayer nos informaron de ocho personas con status de desaparecidos, dos personas lesionadas que fueron rescatadas y llevados a centros hospitalarios”, manifestó.En tanto, cuatro especialistas de la Comisión Nacional del Agua, se trasladaron ayer a Urique con el objetivo de verificar los daños ocasionados al reventarse la presa de jales de la mina “Río Tinto” y la posible contaminación de los acuíferos aledaños.De acuerdo con el delegado Kamel Athié, el personal de la dependencia que viajó es especialista en agua potable, estabilidad de cortinas de presas y contaminación de ríos y cauces.Hasta el momento de la entrevista, Athié aseguró que no había contaminación de aguas superficiales ni profundas pero, será en un lapso de por lo menos dos días cuando se pueda determinar el daño.“El reporte preliminar que tenemos es que por el momento no hay contaminación de aguas superficiales ni subterráneas. Estamos valorando esa situación, necesitamos que la PROFEPA termine un informe de la situación pero ya hay gente nuestra en el lugar para hacer ese tipo de valoraciones. Salieron este martes hacia allá y será posiblemente el jueves cuando se tenga la información más a detalle”, señaló.El funcionario dijo que la posibilidad de contaminación existe sin embargo eso no se ha determinado.“Nos estamos coordinando con la PROFEPA, sí puede haber contaminación pero en este momento no la ha habido”, reiteró.

