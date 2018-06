Ignoró minera riesgo en presa: trabajadores

Chihuahua— Hace cuatro meses trabajadores de la mina Río Tinto detectaron y reportaron a los especialistas una grieta en la presa, no obstante, la respuesta fue que “era un riesgo que todas las minas tenían”, según testimonios de los trabajadores.La Fundación Río Conchos supo del tema y advirtió del riesgo, sin embargo tampoco se le puso atención, dijo su presidente Víctor Ortiz.“Nosotros habíamos preguntado qué cantidad de producto había allí, pensando en la posibilidad de que pudiera derramarse. Ya lo habíamos advertido, ellos lo saben y los de Ecología también, pero no se le pone atención porque se piensa que eso nunca va a pasar”, expresó.Según Ortiz, hubo diversos reportes de especialistas que señalaban que la pared de contención de la presa “tenía como grietas”, pero ingenieros industriales de allí mismo nada hicieron, lamentó Ortiz.El desprendimiento del muro de la presa de jales fue ocasionado por una “falla de ingeniería”, precisó a su vez Jacobo Elías Ayub Touche, comisionado de operaciones de la Minera Río Tinto.“Es una falla de ingeniería, no de proceso. Hay una falla que tenemos que determinar. Se está llevando a cabo una auditoría dentro de la empresa, pero lo primero es efectuar labores de rescate y posteriormente nos vamos a enfocar al estudio ambiental; primero son las vidas humanas”, explicó Ayub ToucheLa presa de jales (agua con residuos y desechos del proceso para extraer minerales) liberó un “río de lodo” de una extensión aproximada de hasta dos kilómetros de largo, explicó Ayub.El comisionado afirmó que la fuente del derrame no ha sido localizado aún, pero que el incidente ya fue contenido, puesto que no ha sido afectado ningún civil de la localidad.“Los jales contienen tierra con minerales y los procesamos a través de un método de ‘flotación’, donde adicionamos reactivos como jabones y alcoholes (solventes). Ninguno de estos materiales es considerado material peligroso por la Semarnat”, aseguró.Sin embargo, la norma oficial NOM-052-SEMARNAT-1993, en la cual se establecen las características de los residuos peligrosos y los límites que hacen a un residuo dañino por su toxicidad en el ambiente, indica que todos los desechos residuales de las presas de jales provenientes de la “concentración de sólidos por flotación” que se deriven de la extracción de plomo y zinc son considerados peligrosos.Las operaciones de la mina serán suspendidas de forma indeterminada, informó.En tanto, Gerardo Durán, director del Clúster Minero de Chihuahua deslindó a empresa de operar el preson al margen de la ley y agregó que están en total disposición de realizar lo conducente en favor de sus colaboradores y de la seguridad de la población aledaña.

