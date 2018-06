Se desborda presa de jales; quedan sepultados en mina

Chihuahua— El desbordamiento de la presa de jales en la mina Río Tinto, en el poblado de Cieneguita, del municipio de Urique, ayer por la mañana, cobró la vida de tres personas, además de dos heridas y una cifra desconocida de desaparecidas que oscila entre ocho y 23 personas, y que podrían estar sepultadas en el lugar.Según se estableció, el accidente ocurrió a las 10:40 horas al momento en que se derrumbó el muro de contención del presón de los jales –donde se acumulan residuos y materiales extraídos de la mina— y arrastró todo a su paso.Horas más tarde, se logró rescatar a dos trabajadores, quienes resultaron policontundidos y fueron trasladados en un taxi aéreo a la capital del estado, a donde arribaron por la tarde. Se trata de José Enrique Bustamante Aguirre, de 37 años, y Jesús Antonio Vega Trasviña, de 36, ambos trabajadores de la mina, quienes fueron hospitalizados.De acuerdo con el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran estables y al parecer no presentan severos daños neurológicos.Aun cuando la Fiscalía General del Estado no proporcionó información oficial, personal del gobierno municipal de Urique dio a conocer que al menos tres personas habían fallecido. Uno de ellos identificado como Óscar Castellón, otro como Óscar Minjares y del tercero aún no se establecía su identidad.Testimonios de familiares de los afectados y pobladores destacaron que la corriente de desechos cobró tal fuerza que arrastró maquinaria pesada y a las personas que laboraban en la parte baja del cerro de la mina de cielo abierto dedicada a la extracción de oro y plata.Describieron que “era un río de líquido blanco (lixiviados), costales con productos químicos, arena y tierra”, todo mezclado y con las altas temperaturas se convirtió en una densa y poderosa masa que a su paso sepultó a personas y maquinaria pesada.Por la tarde se notificó que acudió a la zona el director de Protección Civil del Estado, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, brigadistas y rescatistas de la Cruz Roja, ya que la situación es de alerta roja por la cantidad de desaparecidos.Fernando Valenzuela, secretario del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, señaló que también mandaron una brigada de rescatistas para apoyar a Chihuahua.Aun cuando el percance ocurrió en la mañana, no acudió apoyo aéreo para buscar a los desaparecidos, de acuerdo con familiares de los trabajadores.El fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco, indicó que la comunicación es complicada debido a que ahí no hay señal; sin embargo, personal de la dependencia ya se encuentra en el lugar y están a la espera de mayor información.En Facebook, una usuaria identificada como “Vianey Villalobos” publicó que varias personas estaban desaparecidas y pidió a quienes tengan familiares laborando en ese sitio, de las comunidades de Bahuichivo, Urique y Cerocahui, que trataran de comunicarse con ellos, e invitó a quienes vivan cerca a apoyar como voluntarios en los rescates.“Se reventó la presa de jales y arrastró maquinaria, hay algunos perdidos, para que llamen a sus familiares y sepan q están bien. Si pueden ir de voluntarios, lleven palas, medicamento, material de curación, se requiere mucha ayuda!! Oración por los que están desaparecidos”.Valenzuela dijo que el derrame de desechos de la mina Río Tinto se desbordó hacia el río Tubares que desemboca en la presa Huites, del estado de Sinaloa, con el cual colinda el municipio de Urique, así como con una parte de la entidad de Sonora.Destacó que aun cuando de momento se desconoce la magnitud contaminante, la preocupación es que esa presa que también capta el afluente del río Chínipas, beneficia a las poblaciones agrícolas de los tres estados: Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

