Estado les da 8 mil pesos para huir de violencia

Chihuahua— Ante el aumento de la violencia en Chihuahua, Juan C. y su familia de cinco integrantes fueron obligados a desplazarse a otra entidad, luego de que el año pasado él sufrió un atentado en el cual recibió seis balazos y la Fiscalía General del Estado le sugirió instalarse en otra ciudad y entrar al programa de atención a víctimas del delito.En la óptica de la dependencia, por su propia seguridad era mejor migrar con su familia a otro estado del país, riesgo que advertiría el conocimiento de la autoridad sobre el perpetrador. A la fecha, sin embargo, a nadie se ha detenido por el ataque que casi le costó la vida a Juan y el Gobierno del Estado sólo le otorga un apoyo de 8 mil pesos mensuales para sobrevivir.Cuando Juan residía en la capital del Estado se dedicaba a descargar camiones en la empresa Conorte, donde imperaba un clima hostil y precisamente por ello, él interpuso una denuncia ante la Fiscalía por amenazas de muerte por parte de trabajadores, a los que coloquialmente se conoce como “macheteros”.Hasta que la tarde del 12 de julio de 2017 escuchó a un hombre que lo amenazaba y disparaba a matar, huyó de él durante 10 minutos, esquivando obstáculos, procurando su vida, pero el agresor logró acorralarlo y lo hirió. Fueron seis proyectiles calibre 9 milímetros, la mitad le dieron en el estómago, otros dos en la espalda y uno más en el brazo. El atacante huyó en un automóvil.Luego de ser hospitalizado y ser sometido a una intervención quirúrgica para reparar su intestino delgado, Juan C. sobrevivió. Cuando lo dieron de alta regresó a su domicilio con su esposa y tres hijos, pero el acoso y las amenazas en su domicilio continuaron.Fue entonces que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) les sugirió irse. La familia de Juan comenzó su desplazamiento a otra entidad a mediados de agosto para salvaguardar su integridad. La medida –según le explicaron— sería un paliativo para protegerlos durante un plazo de al menos seis meses, mientras la Fiscalía capturaba a los presuntos responsables del intento de homicidio.Desde que sucedió el atentado, la familia detectó que las autoridades de la FGE los trata como testigos protegidos y no como víctimas del delito, según cuentan Juan y su esposa a El Diario.

