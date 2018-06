Es Chihuahua sexto lugar en desapariciones

Chihuahua- El estado Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional en desaparecidos, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Gobernación.Del mes de enero del 2007, a abril del presente año, existen 2 mil 186 personas sin ser localizados, cifra que es superada sólo por Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.A nivel nacional, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hay 37 mil 435 expedientes de personas no localizadas en el país, cifra que es 40 por ciento mayor al número de investigaciones que se tenían en el año 2014, cuando era 22 mil 322.En el mapa del país son seis los estados que concentran poco más de la mitad de los casos registrados ante el fuero común y que son Tamaulipas, con 6 mil; Estado de México, 3 mil 890; Jalisco, 3 mil 362; Sinaloa, 3 mil 027, Nuevo León, 2 mil 895 y Chihuahua con 2 mil 186 expedientes.La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), exigió la creación de un registro público de personas desaparecidas en Chihuahua, que pueda ser consultado sin necesidad de una solicitud de információn vía transparencia y en los casos que los familiares así lo permitan incluir señas particulares de las víctimas con el objetivo de tener un padrón oficial y actualizado que permita una búsqueda más eficaz.José Luis Armendáriz, presidente del organismo, comentó que es necesario desestigmatizar las desapariciones, porque al momento en que se presentan inmediatamente se pretende vicular a la víctima con el crimen organizado y esto repercute en la búsqueda, la cual ya no se hace con el mismo ímpetu.El ombudsman comentó que al momento en que una persona se reporta como desaparecida, inmediatamente se le atribuyen nexos con el crimen organizado, sin que estén debidamente sustentados con una investigación policíal, esto ha generado que la misma sociedad, como las propias autoridades, no realicen las búsquedas de las víctimas con determinación y no se hace uso de todas las herramientas que tienen a su disposición para localizar a las personas.Comentó que es necesario esstablecer un registro público de personas desaparecidas que pueda ser consultado vía internet y que se actualice de forma constante, pues unicamente así es como se podrá saber con certeza el número de víctimas y sobretodo tener elementos más sólidos para su localización, pues al ser público toda persona puede ingresar a la base de datos y podría aportar elementos para la ubicación de los ausentes.El titular de la CEDH agregó que con base en los reportes que se tienen de hechos que se han suscitado en el estado, la desaparición de personas está ligada con el crimen organiado, sin que esto sugiera que la víctima sea o haya sido integrante de algún grupo delictivo e indicó que no hay indicios de la operación de grupos dedicados a la trata de personas en la entidad, sobre todo en la ciudad de Parral, donde se han registrado seis casos de desapariciones en lo que va del año y en uno de estos la víctima fue localizada sin vida y del resto no se tiene información sobre el paradero.De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, en Chihuahua se tienen más de dos mil 400 personas desaparecidas, sin que exista un registro oficial, razón por la que la CEDH resaltó la necesdiad de hacerlo.Tamaulipas6 milEstado de México3 mil 890Jalisco3 mil 362Sinaloa3 mil 027Nuevo León2 mil 895Chihuahua2 mil 186

