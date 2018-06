Por colapsar, acuíferos que abastecen a Chihuahua

Chihuahua— La ciudad de Chihuahua se encuentra en una situación de emergencia debido a la escasez de agua derivada no sólo del crecimiento poblacional, sino de las altas temperaturas y la falta de lluvias, que han provocado que los tres acuíferos que tradicionalmente abastecían a la capital, ahora trabajen con un déficit de 40 millones de metros cúbicos anuales, es decir, que se extrae 40 por ciento más de lo que se recarga.“Los acuíferos Sauz-Encinillas, Tabalaopa-Aldama y Chihuahua-Sacramento están sobreexplotados, trabajan con un déficit de 40 por ciento y eso nos coloca en una situación de emergencia. Hay alertas de crisis y estrés hídrico. No se tiene agua los 365 días del año ni las 24 horas del día”, confirmó el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Kamel Athié.A pregunta expresa, el funcionario señaló que es necesario estudiar todas las fuentes detectables y disponibles, por descabelladas que sean, y sembrarlas en el tiempo hacia el futuro, estableciendo claramente cuándo podrían entrar a darle certeza hídrica a las poblaciones.“Todo mundo debe tener su estudio de fuentes alternas a largo plazo. Se deben analizar diferentes propuestas. Tengo entendido que en Mápula hay posibilidades de traer agua, no sé si la Junta de Agua tenga terrenos o ande intentando comprarlos. Allí hay una fuente importante de agua. Habría que auscultar en otros acuíferos, comprar derechos de aguas subterráneas porque las fuentes son cada vez más lejanas”.En este contexto, Athié Flores dijo que se analiza la posibilidad de extraer agua de la mina San Antonio (Santa Eulalia), sin embargo, los resultados no han sido positivos.“Entiendo que la Junta de Agua ha revisado esa posibilidad, pero los análisis indican que son aguas que no tienen un gasto estable; primero, se tienen que hacer pruebas de lo que se puede aprovechar. Se genera de medio a un metro cúbico por segundo, con lo cual se mitigaría el déficit que tiene la Junta para el abasto. Sin embargo, los niveles de contaminación que subyacen en aguas extraídas de minas deben ser analizados con mucha seriedad porque si bien la tecnología permite poner ese líquido en condiciones de potabilización, el costo es muy elevado”, puntualizó.Una fuente superficial de agua, que según Athié podría utilizarse, es la presa El Granero ubicada en el municipio de Aldama, a 98 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Para traer el líquido desde allá, se requerirían por lo menos 7 mil millones de pesos.“Es un megaproyecto, existe ya un estudio ejecutivo que tiene la Junta Central de Agua, sólo es necesario actualizarlo. Claro que es posible traer agua de allá y aunque el costo es alto, valdría la pena. El Granero es la única posibilidad si hablamos de aguas superficiales”.El delegado de Conagua abundó que debería hacerse un esfuerzo por detectar, entre los acuíferos periféricos de la capital, quién puede venderle a la Junta de Agua. Además, hacer estudios sobre las nuevas fuentes de abastecimiento que pueden ser cinco o seis aunque para ello, se requiere inversión.“Para incorporarlas se necesita una inversión pública muy importante y también que tanto los legisladores como los tres niveles de gobierno, le den más importancia al tema del agua, pues no se la están dando”.Por el momento, dijo, se trabaja en la relocalización de pozos existentes para tratar de paliar la situación.“Sí hemos platicado también de reposición de pozos existentes en los acuíferos aledaños. Son pozos que dejan de dar agua por el abatimiento y se localizan otros nuevos. Lo primero es sectorizar la red. Ya se hizo un intento pero desconozco si éste se haya consolidado. La sectorización permite detectar fugas que significan pérdidas hasta del 60 por ciento del agua que le metes a la red. Se trata de optimizar el agua disponible”, enfatizó.

