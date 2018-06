Será el Consejo de Honor y Justicia, órgano integrado por representantes de las distintas corporaciones policiacas estatales, la instancia que determine si hay sanciones en contra de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular en la entidad de la Comisión Estatal de Seguridad, quien habría ordenado replegarse a 13 agentes operativos durante el arribo de un convoy de narcotraficantes, en la localidad de Ignacio Zaragoza.En el evento, ocurrido el pasado día 6 de mayo, en el que grupos criminales quemaron casas y asesinaron a 8 personas, fue cuando presuntamente se dejó vulnerables a los civiles al retirarse los agentes asignados en ese municipio para mantener el orden público, supuestamente por instrucciones del comisionado Aparicio.Érika Judith Jasso Carrasco, directora de Inspección Interna de la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación, dijo que la investigación está en proceso.En los próximos días, 13 agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y su titular en el estado, tienen cita con esa representación para que declaren respecto a los hechos ocurridos en la fecha en mención.Con las declaraciones se busca precisar quién de los mandos habría dado la orden para que los agentes no actuaran en ese momento, dijo la entrevistada.Si los policías estatales se replegaron y no respondieron a sus deberes, estarían faltando a su obligación constitucional de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, dijo Jasso.Recordó que la investigación se desprendió por unas declaraciones públicas del comisionado, Oscar Aparicio, donde él mismo hace referencia de que giró la instrucción de retirada porque los agentes bajo su mando estaban en desventaja, cuando los criminales habrían sitiado el municipio de Ignacio Zaragoza y se enfrentaron.Luego, dos abogados de Juárez interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de Aparicio Avendaño al considerar que, en base a la entrevista pública, no cumplió con su función de resguardar el orden social en dicha comunidad el día de los enfrentamientos.La fiscal de Asuntos Internos dijo que en Ignacio Zaragoza están de planta 20 policías estatales, pero ese día sólo había 13 por cuestión de vacaciones y descansos.Una vez que se declare al personal operativo y al comisionado, será el Consejo de Honor y Justicia el que determine las sanciones administrativas que procedan, comentó Jasso Carrasco.

