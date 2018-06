Subastan ganado decomisado a César Duarte

El gobernador Javier Corral Jurado, anunció la subasta de miles de cabezas de ganado, incluyendo caballos finos, que le fueron aseguradas al exgobernador César Duarte.“Estamos hablando de miles de cabezas de ganado. Sólo en rancho Santa Rita fueron mil 800 cabezas. Los caballos encontrados en estos nuevos asentamientos no sabemos cuánto costarán pero también estarán en subasta”, indicó.De lo obtenido por el remate de los ejemplares, se creará un fondo del que se dispondrá una vez que los jueces lo determinen, para atender programas sociales, dijo el mandatario.“Queremos formar un gran fondo de reserva de reparación del daño para devolver a los chihuahuenses, con becas, con vivienda, con salud, con educación, con diferentes servicios, la acción de la justicia. Eso es lo que más nos interesa por ahora, de ahí que sigamos asegurando bienes del exgobernador para que se pueden restituir esos fines”, refirió.Lo anterior tras abundar este viernes en Ciudad Juárez en el aseguramiento de más ranchos a Duarte Jáquez, bienes con los que se busca resarcir el daño patrimonial que sufrió Chihuahua y del que el exmandatario está acusado formalmente y del que se derivaron ya órdenes de aprehensión.Corral Jurado explicó que la ley permite colocar o vender los semovientes que sean producto de actividades ilícitas, incluso por medio de asignaciones directas, aunque se decidió hacerlo medio de una subasta en los próximos días en las que se incluirá el ganado de calidad asegurado.Recordó que las últimas acciones de la Fiscalía General del Estado permitieron el aseguramiento de dos ranchos y dos huertas nogaleras.Previamente se habían asegurado ya otras 20 propiedades rurales y urbanas vinculadas al exmandatario estatal.El titular del Ejecutivo indicó que los recursos obtenidos se depositarán en un fondo de reserva, ya que no se puede disponer de ellos hasta en tanto no existan sentencias ejecutorias de los distintos casos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.