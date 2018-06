A la baja, donantes de órganos en el estado

Mientras en casi todos los estados la tendencia es al alza, en Chihuahua hay cada vez menos donantes de órganos desde hace tres años, indican datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).El año pasado, el estado tuvo 39 donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante, una cifra que cayó desde 74 en 2015 y 59 en 2016, muestran informes de la institución de salud.En contraste, indican los datos, la suma nacional ha venido creciendo desde 2015, año en que hubo 4 mil 001 donantes que para 2016 ya eran 4 mil 165 y 4 mil 306 hacia 2017.La caída en la cantidad de personas –vivas o fallecidas– que entregan órganos y tejidos para ser trasplantados a quienes los necesitan coincide con el cierre del programa de trasplantes en la frontera de Chihuahua.Desde 2015, fecha en que un fallido procedimiento de esta naturaleza obligó a suspender las operaciones en el Hospital General de Ciudad Juárez, sólo los hospitales de la ciudad de Chihuahua y algunos privados de Juárez están activos en esta materia.El Diario buscó una entrevista con el director del Centro Estatal de Trasplantes (Ceetra) para conocer las razones de esta disminución, pero hasta el cierre de esta edición la petición no había sido respondida.Datos del Cenatra revelan que en diez años de trasplantes, los hospitales y centros médicos autorizados tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua para realizarlos han gestionado la donación de 515 órganos y tejidos.De este total, sólo el 14 por ciento ha sido recibido en instituciones que operan en la frontera.Así, entre 2007 y 2015, el Hospital General de Ciudad Juárez fue escenario de 64 donaciones; la unidad privada Poliplaza Médica tuvo una en 2007 y el Centro Médico de Especialidades cinco entre 2007 y 2017.Según el padrón del Ceetra, sólo esas unidades y el Hospital Ángeles, Vistar, Vision Center, Aris Vision y el Instituto de Reproducción Humana y Genética de Poliplaza Médica cuentan con licencia para ofrecer este procedimiento.En una entrevista pasada, Alfonso Luján Reyes, director del Ceetra, explicaba que el rezago de la actividad de trasplantes en el ámbito público es tan amplio que la lista de espera local de personas que requieren un órgano o tejido no está actualizada.Las actividades se desplomaron luego de 2015 con el caso de Perla, una adolescente de 14 años sometida a un fallido trasplante de riñón que obligó al Sector Salud a paralizarlas.A pesar de que en el año han asegurado que lo restablecerán, las autoridades de Salud en turno no han presentado públicamente hasta hoy ningún plan para llevar a cabo esa tarea.Donantes de órganos y tejidos con fines de trasplanteCantidad Año39 201759 201674 2015Fuente: Centro Nacional de Trasplantes

