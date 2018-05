Chihuahua— Los 12 candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la planilla al Ayuntamiento de Gómez Farías, renunciaron a sus aspiraciones por la falta de condiciones de seguridad.Eran encabezados por Édgar Mendoza Pérez para la alcaldía, hermano de Felipe Mendoza, el candidato perredista a la presidencia Municipal del municipio de Ignacio Zaragoza, quien permanece en calidad de desaparecido tras haber sido quemada su casa el 6 de mayo pasado por integrantes de grupos delictivos.En el caso de Ignacio Zaragoza, la candidatura de Felipe Mendoza y la planilla de regidores se mantienen legalmente en la contienda, aunque en la práctica no se ha hecho campaña, tanto por la desaparición del líder del grupo como el asesinato de la aspirante a la primera regiduría, Liliana García.Sin embargo, en Gómez Farías, la planilla renunció a mediados de este mes de mayo, según informó el consejero electoral Alonso Bassanetti Villalobos, presidente de la Comisión de Seguridad en el Instituto Estatal Electoral (IEE).Se trata del candidato Édgar Mendoza y su suplente Aldo Robles Villa, así como las cinco postulaciones a las regidurías, tanto propietarias como suplentes, es decir seis mujeres y cuatro hombres.Bassanetti dio a conocer que se ha reunido varias veces con representantes de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y ha solicitado blindar la Zona Noroeste de la entidad, ante la posible inhibición del voto con los altos índices delictivos y de inseguridad.Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Pavel Aguilar, reiteró que en esos dos municipios no han hecho campaña y confirmó la renuncia de las candidaturas en Gómez Farías, municipio que estuvo en el foco mediático el año pasado por la desaparición del doctor Blas Juan Godínez, por cierto, aún sin aparecer.Aguilar Raynal precisó que las condiciones de seguridad no se han dado para realizar la contienda electoral.Anteriormente había solicitado públicamente la suspensión de las campañas y la elección en Ignacio Zaragoza, pues además del asesinato de la candidata a regidora y la vivienda quemada del abanderado a la alcaldía, también fue incendiada la casa del dirigente municipal del PRD, Octavio Chaparro, todo en los hechos suscitados del 6 de mayo de este año, cuando otras tres personas fueron ejecutadas en Zaragoza y otras cuatro en Gómez Farías.

comentarios

